Hakan Bilal Kutlualp'e uyuşturucu madde ticareti suçlamasından 15 yıl hapis istemi

‘Muz Kralı’ olarak tanınan eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp’in sahibi olduğu şirkete ait Ekvator’dan muz taşıyan gemide,15 kilo kokain ele geçirildi. Kutlualp ve şirket müdürüne ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbarda 6 Ekim 2014 günü Singapur bandıralı Maerks Bogor isimli Kolombiya’dan gelen gemide bulunan bir konteynerin soğutucu bölümünde birer kiloluk paketler halinde 30 paket kokoin maddesinin zulalandığını, geminin 9 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Ambarlı Kumport Limanı’na giriş yapacağı, kokain maddesinin sahibinin açık kimliğinin tespit edilemediği ancak açık kimliği bilinmeyen Mustafa ve Güven isimli şahısların irtibatlı olduğu belirtildi.

14 pakette toplam 15 kilo kokain

İhbarda uyuşturucunun zulalandığı konteyner numarasının MWMU 638654.0 olduğu söylenildi. İhbar üzerine söz konusu konteynırın ön kısmında soğutucu bölümünün içinde üst tarafındaki boşlukta gizlenmiş 14 paket kokain maddesini ele geçirildi. Konteynırın Hakan Bilal Kutlualp’in sahibi olduğu Veriso Data Sistemleri San. Tic. Ltd. şirketine ait Ekvador ülkesinden ithal edilen muzların içinde bulunduğu konteynır olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddeler üzerinde yapılan incelemede 14 paket halindeki kokainin net ağırlığının 15.077,0 gram olduğu belirlendi.

15 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede ihbarda söz konusu geminin Kolombiya’dan geldiğinin belirtildiği, oysa geminin Ekvador’dan geldiği, söz konusu kokainlerin gerçek sahibi bilinmemekle birlikte Mustafa ve Güven isimli kişilerle irtibatlı olduğunun belirtildiği ancak soruşturmada bu isimde kişilerin tespit edilemediği, şüphelilerin isimlerinin ihbardaki isimlerle uyuşmadığı belirtildi.

İddianamede şüphelilerin ithal ettikleri ve sorumlusu oldukları konteynırda bulunan kokainlerin herkesin kolaylıkla açıp kapayabileceği bir bölümde getirilmesi halinde beraat edebileceklerini bilmeleri halinde bu hususun rahatlıkla kokain ticaretinin kolay yolu olarak kullanılabileceği, yakalanmaması halinde iyi ve kolay bir yüksek kazanç kapısı, yakalandıkları halde sorumluluktan kurtulmanın kolay bir yolu olarak değerlendirilebileceği belirtildi. İddianame sonunda şüpheliler Hakan Bilal Kutlualp ve İsmail Araz hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse şüpheliler hakkında dava açılacak.

Kutlualp: Konteynırın dış kısmı bize ait değil

Hakan Bilal Kutlualp’in soruşturma aşamasında verdiği savcılık ifadesinde Veriso şirketinin sahibi olduğunu, Gümrük işlemlerini Dış Ticaret müdürü İsmail Araz’ın yaptığını söyledi. Kutlualp ifadesinde şunları anlattı: “Ben yaklaşık 25 yıldır Ekvadordan bazen de Kostarika ve Honduras’tan muz ithalatı yaparım. Ancak tüm gümrükleme, nakliye depolama ve satış işlerini elemanlarım yapar. Ben gümrüğe gitmem. Ürün teslimatıyla ya da nakliyesiyle uğraşmam. İçindeki mallar boşaltılan konteynırlar Maersk firmasına ait olduğundan, anlaşmalı taşıyıcı firmam olan Ertürk Nakliyat Ltd. Şti. firması boş konteynırları alarak Maersk bölümünde bulunan kokaini zulalayan ya da işin içinde olan biri dışında tespit edilmesi bizim tarafımızdan tesadüfen de olsa bulunması mümkün değildir. Çünkü biz sadece konteynırın mühürlü iç kısmında bulunan ithal ettiğimiz muzlarla ilgileniriz.



Muzların bulunduğu konteynıra nerede, nasıl, kimin tarafından konulduğunu bilemem. Muzlar konteynırın mühürlü iç kısmına konulur. Dış kısmı ne bize aittir ne de bizim sorumluluğumuzdadır. Bu kısımda soğutucu klimanın dış motor kısmı bulunur. Kokain de burada bulunmuştur. Bunun kapağı herhangi bir insan tarafından rahatlıkla açılabilir çünkü kilitli değil iki taraftan da mandallıdır.

Ben İstanbul piyasasında tanınan ve bilinen bir iş adamıyım. Benim ithal ettiğim malların bulunduğu konteynerda kokain bulunması beni oldukça üzmüş ve etkilemiştir. Bir daha böyle bir olayla muhatap olmamak için Gümrük Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak firmam tarafından ithal edilen malların bulunduğu her konteynerın x-Ray kontrolünden geçirilmesi, antrepoya boşaltılması sırasında da köpek marifetiyle kontrol edilmesi için dilekçe verdim. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum.”