Hakan Bayhan ilk masal kitabıyla Tüyap Fuarı'nda

Gazeteci Hakan Bayhan’ın ilk çocuk kitabı “Maceraperest Kerem’in Serüvenleri: Bahçedeki İncir Ağacı” Yitik Ülke Yayınları’ndan çıktı.

Kitap, raflardan önce TÜYAP Kitap Fuarı’nda Yitik Ülke Yayınları’nın 2. salon 603E standında görücüye çıktı. Kitabın kahramanı Kerem, bilmediği bir dünyanın ve çok ama çok merak ettiği Karıncaların yaşam sırlarını öğreniyor.

Hakan Bayhan, maceraperest çocukları ve onları bu maceralarında destekleyen anne - babaları 7–8 Kasım 2013 14.00–16.00 saatleri arasında Yitik Ülke Yayınevi’nin standında imzaya bekliyor.