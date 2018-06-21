Hakan Atilla davasının  çevirmenine örgüt propagandası davası...

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SOSYAL medya üzerinden ABD\'de görülen Hakan Atilla davasındaki konuşmaları çevirmesiyle tanınan Sebla Küçük hakkında \"Terör örgütü propagandasını yapmak\" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, Twitter hesabından ABD\'de görülen Hakan Atilla davasını çevrileriyle tanınan çevirmen şüpheli Sebla Küçük\'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Küçük\'ün suça konu yaptığı paylaşımlara yer verilerek silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek örgüt propagandası yaptığı ileri sürüldü. Şüphelinin ifadesinde, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, ancak paylaşımlarının Reuters Top News isimli haber ajansından ve yurtdışından haber yapan bir sitesinden alıntı yapıp Türkçe\'ye çevirerek paylaştığını söylediği belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamını aşacak nitelik ve boyuta ulaştığı ve terör örgütünün söylem ve amaçları doğrultusunda propaganda yaptığı kanaatine varıldığı kaydedildi. Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ve bu örgütün Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı belirtilerek \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Küçük, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.