Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu

Nafiz Albayrak / New York 3 Ocak (DHA) - New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama dışında kalan beş suçtan suçlu bulundu
04 Ocak 2018 01:17
Nafiz Albayrak / New York 3 Ocak (DHA) - New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama dışında kalan beş suçtan suçlu bulundu.
Atilla’nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek
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