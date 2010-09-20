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Spor

HAKAN ARIKAN'IN SAĞLIK DURUMU İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 01:54

-HAKAN ARIKAN'IN SAĞLIK DURUMU İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapılan derbi maçın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak yerini Cenk Gönen'e bırakan Hakan Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sahadan sedyeyle çıkartılıp Kadıköy Acıbadem Hastanesine götürülen genç kalecinin ilk tetkiklerinde, saçlı deride şişlik izlendiği, yapılan beyin ve boyun tomografi tetkiklerinde travmaya bağlı sorun gözlenmediği bildirildi. Bilinç kaybı yaşayan Hakan Arıkan'ın geceyi hastanede geçireceği duyuruldu.

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