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Spor

Hakan Altun: Zafer Algöz'le, Atiba için beste yapıyoruz

"Atiba her şeyi hak ediyor; sürpriz bir şey çıkaracağız ortaya"

26 Şubat 2017 00:03

Şarkıcı Hakan Altun, kendisi gibi Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Zafer Algöz'le Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson için beste yaptıklarını söyledi.

Altun ile Algöz'ün daha önce hazırladıkları Demba Ba şarkısı sosyal medyada yüz binlerce kez paylaşılmıştı. Demba Ba, Çin’e transfer olmasına rağmen şarkı hâlâ taraftarın dilindeydi. Nihai olarak Demba Ba kısa bir aradan sonra tekrar Beşiktaş’a döndü.

Beşiktaş kadrosunun bel kemiği sayılan Atiba Hutchinson için beste yapacaklarını belirten Altun, “Atiba her şeyi hak ediyor. Sürpriz bir şey çıkaracağız ortaya” dedi.

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Hakan AltunAtibaZafer Algöz

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