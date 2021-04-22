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Hakan Altun’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir

22 Nisan 2021 21:20

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada tetkiklerinin yapıldığı ve beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptandığı ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun oluşmadığı açıklandı.

Açıklamada, dün akşam kendisini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun’un tetkiklerinin yapıldığı kaydedildi. Tetkikler sonucunda Altun’un beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptandığı ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun oluşmadığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, “Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir” denildi.

 

hakan altun
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