Hakan Altun’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, tedavisinin ardından da taburcu olan Hakan Altun, "Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek" dedi.

Hakan Altun, geçen hafta kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutuldu. Kontrollerinin ardından 3 gün önce hastaneden taburcu olan 48 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhabalar… 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım.”

“Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.”