Hakan Albayrak: Cemaat Gülen'e sansür mü uyguluyor?

Hükümeti eleştiren yazısı nedeniyle Ali Akel'in uzaklaştırılması üzerine tekrar yazmaya hazırlandığı Yeni Şafak'a dönmekten vazgeçen gazeteci Hakan Albayrak, cemaatin Fethullah Gülen'e sansür uyguladığını iddia etti.

SKY Turk 360 ekranında konuşan gazeteci Hakan Albayrak'tan Gülen cemaatine çarpıcı bazı eleştiriler geldi. Fethullah Gülen'in Başbakan'ın davetine rağmen Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamasıyla oluşan tabloyu yorumlayan Albayrak, Gülen'in artık dönmesi gerektiğini söyledi.

Gülen Cemaati'nin işleyişine dair ilginç bazı tespitler ve eleştirel yorumlar yapan Hakan Albayrak, Gülen'in dönüşüne engel olarak ileri sürülen argümanların geçerli ve yeterli olmadığını savundu. Gülen'in ve Cemaat'in korkmaması gerektiğini ifade eden Albayrak "ufak tefek bazı sorunlar olabilir belki ama korkacak bir durum yok, imanlı bir insan korkar mı?" dedi.



Hocaefendi'nin dönmeme gerekçeleri makul değil



"Hocaefendi'nin mutlaka gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelmeme gerekçeleri kesinlikle makul gerekçeler değil. Bugünkü Türkiye farklı bir Türkiye. "Eğer idareye yüzde 1 ihtimal zararım olacaksa gelmem" diyor. Ama ABD'de kalmaya devam etmenin cemaate ve Türkiye'deki müslümanların üzerinde ABD vesayeti intibası oluşturuyorsa ve bunun müslümanlara yüzde 1 de olsa zarar verme ihtimali varsa bence dönmeliydi. İslami olan İslami olma iddiası olan bir cemaatten "Pensilvanya" ya da "okyanus ötesi" diye söz ediliyor bu kötü bir şey değil mi? Türkiye'ye gelmemesini ben makul bulmuyorum."



Ufak tefek riskler de olsa imanlı bir insan kalkar gelir



"O sıradan bir insan değil. Fethullah Gülen Hocaefendi... Ufak tefek ya da irili ufaklı riskler olsa bile imanlı bir insan, bir sürü riske giren bir insan kalkar gelir canım. Kalabalık olacak deniyor, rövanş isteyenler olur deniyor... Rövanş isteyenler her zaman olur. Benden bile rövanş almak isteyen olur..."



Cemaat, Fethullah Gülen'e sansür mü uyguluyor?



Albayrak'ın cemaate dönük en önemli eleştirisi ise Gülen'in ne söylediğinin, ne düşündüğünün tam olarak yansıtılmadığı iddiasıydı. Cüneyt Özdemir'in ABD'de Gülen'e yaptığı ziyareti örnek veren Albayrak "Ben şimdi nereden bileyim Hocaefendi ne düşünüyor. Konuşmak lazım, kamuoyunun önüne çıkması lazım... Sadece böyle sipariş videolarla olmaz... Kim veriyor o videoları?" dedi.

"Hocaefendi'nin cemaatine maledilen bir çok şeyin Hocaefendi'den kaynaklanıp kaynaklanmadığını hala bilmiyoruz. O'nun bize ulaşan görüntülerinin sansürlenip sansürlenmediğini bilmiyoruz. Cüneyt Özdemir iki yıl önce kendisini görmek için ABD'ye gitmişti. Cüneyt teybi açmak istemiş ama kapattırmışlar. Cemaatin kadrolaştığı iddialarını sormuş Cüneyt... Gülen epey bir kızmış, "böyle şey olur mu kraldan çok kralcılık yapıyorlar" demiş. Sonra sohbet bitmiş.... Cüneyt bahçede yürüyor... Cemaatin üst düzey isimlerinden biri geliyor ve Cüneyt'in koluna giriyor. Bakıyor ki Cüneyt'in morali bozuk teybi kullanamadığı için. "Hocaefendi seni çok seviyor, programını kaçırmıyor" demiş. Cüneyt de "madem öyle neden teybimi kapattırıyorsunuz" diye sormuş. Diyor ki o zat, "bak sen Hocaefendi'ye bir soru sordun. O dedi ki kraldan çok kralcı olanlar var dedi. Cemaat içi bir tartışma şeklinde algılanabilecek sözler söyledi. Sen şimdi bunu kaydetseydin yayınlayabilirdin..." Yani biz de yalanlayamazdık diyor. Adam Hocaefendi'ye sansür yapıyor. "Hocaefendi öyle iler geri konuşur sen ona bakma" demeye getiriyor. En ben şimdi nereden bileyim Hocaefendi ne düşünüyor. Konuşmak lazım, kamuoyunun önüne çıkması lazım... Sadece böyle sipariş videolarla olmaz... Kim veriyor o videoları?"