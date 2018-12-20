Hakan Aksay sordu, Barış Yarkadaş yanıtladı: Oy oranı yüzde 34'e düşen AKP gerilimden medet umuyor

Gazeteci, yazar ve CHP'nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında seçim süreciyle ilgili soruları yanıtladı.



AKP-MHP blokunun hem kendi tabanını konsolide etmek, hem de yerel sorunları konuşturmamak için yerel seçimleri genel seçim havasına sokmak istediğini söyleyen Yarkadaş, “oy oranı yüzde 34'e düşen AKP, çıkışı gerilim ve kutuplaştırma siyasetinde görüyor” diye konuştu.



CHP'nin buna karşı yerel sorunlara çözüm aranması çizgisinden gittiğini ve buna uygun adaylar çıkardığını ifade ederek İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi kentlerde bu tercihin başarıyla uygulanmasıyla AKP-MHP adaylarının yenilgiye uğratılacağını savundu.



CHP ve diğer muhalif partilerin HDP'yi yok saymasını eleştiren deneyimli gazeteci, ayrıca Cumhur İttifakı'nın dağıldığı gün CHP ve İyi Parti'nin ittifak görüşmelerini bitirmesi gerektiğini, iki parti arasındaki işbirliğinin, AKP ve MHP'yi yeniden konsolide ettiğini belirtti.



“CHP tabanının yüzde 23'ü sandık başına gidip gitmemeye henüz karar vermedi” diyen Yarkadaş, kalan sürede CHP'nin küskünleri yeniden kazanması gerektiği vurguladı.

Hakan Aksay'ın Gün Olur video programını izlemek için tıklayınız...