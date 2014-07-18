Hakan Akkaya'ya uyuşturucudan 10 ay hapis cezası

Modacı Hakan Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 11 sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve temin etmek" suçlarından yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanık Hakan Akkaya'ya "uyuşturucu madde bulundurduğu' gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, cezanın hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.

Ünlü modacı Hakan Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 11 sanığın "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve temin etmek" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Hakan Akkaya ile birlikte 5 tutuksuz sanık ve 6 tutuklu sanık katıldı.

'Tedavi kararı verilmesini talep ediyorum'

Son sözleri sorulan 6 tutuklu sanık, uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek, tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istedi. Son sözü sorulan Hakan Akkaya da, ilk günden itibaren samimi itiraflarda bulunduğunu ifade ederek, "Tedavi kararı verilmesini talep ediyorum. Takdir sizindir" diye konuştu. Sanık avukatlarının söz almasının ardından, duruşmaya karar için ara verildi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ünlü modacı Hakan Akkaya'nın "İçmek için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Akkaya'nın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, cezayı 10 aya indirerek, hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle geri bıraktı. Mahkeme ayrıca, Akkaya'nın 1 yıl süreyle tedavi olmasına da karar verdi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Akkaya'nın "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya temin etmek" suçundan 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. Diğer 10 sanığın da benzer suçlardan 5 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyordu.