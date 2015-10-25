Hak-Par Genel Başkanı trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Genel Başkanı Fehmi Demir, Mersin’ in Tarsus ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Fehmi Demir, 26 Ekim 2014'te, Kemal Buray'ın ardından Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanlığı'na seçilmişti.

Kaza nasıl oldu?

Hacı Murat Doğu idaresindeki Avusturya plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Damlama mevkisinde devrildi. Aynı yöne giden Demir'in kullandığı 06 KP 157 plakalı otomobil de devrilen araca çarptı.



Sürücüler Demir ile Doğu, kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Demir ve Doğu'nun cenazeleri, incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Fehmi Demir kimdir?

1957’de Konya’da doğan Fehmi Demir, gençlik yıllarında ‘ Özgürlük Yolu’ çevresi ile birlikte Kürt hareketi içinde yer aldı. Üniversite yılların üniversite derneklerinde görevler aldı. Eskişehir Halkevi’nde aktif görevler aldı. Halkevi bülteninin çıkarılmasında görev yaptı.

Ardından sırasıyla, Halkın Emek Partisi, Demokrasi Partisi (DEP), Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) ve Demokrasi ve Barış Partisi (DBP) gibi siyasi partilerde önemli görevlerde bulundu.

Hak ve Özgürlükler Partisi’nin (Hak-Par) kuruluşuna kadar DBP Genel Sekreterliği görevini yürüten Demir, Hak-Par’ın kuruluşundan bu yana Genel Başkan görevindeydi.