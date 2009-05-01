T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hak-İş üyeleri anıta çelenk bıraktı

Hak-iş Genel Başkanı Uslu ile beraberindekiler, 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

01 Mayıs 2009 03:00

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu ile beraberindekiler, 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hak-İş üyeleri, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin anılmasının ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Burada sendika üyelerini, 2 polis memuru karanfillerle karşıladı.

Daha sonra Hak-iş Genel Başkanı Uslu, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile sendika temsilcileri, Cumhuriyet Anıtı'na karanfillerle "1 Mayıs Hak-İş" yazılı çelenk bıraktı.

Sendika üyeleri çelenk bıraktıktan sonra basın mensuplarına poz verdiği sırada, bir kişi anıtın üzerine çıkarak üzerinde Che Guevara'nın resminin bulunduğu bir tişörtü anıttaki heykelin üstüne asmaya çalıştı.

Polis tarafından fark edilen kişi, anıttan indirildikten sonra gözaltına alındı.

Hak-İş Genel Başkanı Uslu, yaptığı konuşmada, Hak-İş olarak, kutlama alanlarını kutsayarak nostaljik takıntıları ya da fantezileri sürdürmek adına Türkiye'yi bir gerilime sürüklemeyi doğru bulmadıklarını söyledi.

Taksim Meydanı'nda geçmişte büyük bir travma yaşandığını ifade eden Uslu, "Hak-İş olarak Türkiye'nin bu travmadan çıkmasını tabulardan kurtulmasını istiyoruz. Gündemi değiştirmenin, sorunlarımızı çözmenin yolu, birlikte olmaktan olgun, sorumlu ve kararlı davranmaktan geçiyor" diye konuştu.

Uslu'nun konuşmasının ardından sendika üyeleri anıt önünde barış güvercinleri uçurduktan sonra meydandan ayrıldı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Taksim Gezi Parkı'ndaki MOBESE aracından alandaki gelişmeleri izledi.

Bu arada, The Marmara Otelinin üst katlarından birine çıkan bazı kişiler, "1 Mayıs 77'de buradan ateş edenler bulunsun Genç Siviller" yazılı pankart astı. Pankart, daha sonra güvenlik güçleri tarafından alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24