Hak-iş Taksim için başvurdu

Hak-İş'ten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkma kararı alındığı ve İstanbul Valiliğine başvuruda bulunulduğu bildirildi.



Açıklamada, 1 Mayıs'ın işçi hareketinin birlik ve dayanışma günü olarak tüm dünyada yıllardır kutlandığı belirtilerek, Emek ve Dayanışma Günü'nde çatışma görüntüsü vermenin ya da buna alet olacak bir rekabetin tarafı olmanın, sendikal kültür, sendikal birlik ve dayanışma ihtiyacı açısından sakıncalı bir durum yaratacağı ifade edildi.



Hak-İş Yönetim Kurulu'nun, 1 Mayıs'ın tüm işçi ve memur konfederasyonlarının katıldığı ortak etkinliklerle kutlanması için tüm konfederasyonlarına çağrıda bulunduğu ancak olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap alınamadığının kaydedildiği açıklamada, dün toplanan Yönetim Kurulu'nun 1 Mayıs çalışmalarını başlattığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hak-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, merkez yöneticileri, şube başkanları ve işyeri temsilcileriyle işçilerden oluşan bir grupla Taksim'e çıkma kararı almış ve İstanbul Valiliğine başvuruda bulunmuştur. Valiliğin izin vermesi durumunda, grup Kazancı Yokuşu'na karanfiller bırakacak, ardından da Taksim anıtına çelenk koyacaktır. Genel başkanımız Salim Uslu'nun konuşmasını takiben 1 Mayıs bildirisi okunacak ve Hak-İş'in Taksim'deki 1 Mayıs gösterisi sona erecektir.



Hak-İş, 1 Mayıs'ın yasaklarla anılan, korku ve gerilim günü olmaktan çıkarılmasını ve emekçileri temsilen sendikaların Taksim'de mesaj vermelerinin önündeki engellemelerin kaldırılmasını istemektedir. Çünkü Hak-İş, 1 Mayıs'ın gerilimsiz bir biçimde ve barışçıl yöntemlerle kutlanılabileceğini geçen yıl Tandoğan'da göstermiştir. Bu yıl da Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlayarak bunu gösterecektir.



Bunun yanı sıra Konfederasyonumuza bağlı sendika ve şubeler, 1 Mayıs'ta kendi illerinde yapılacak olan ortak kutlamalara, Konfederasyon adına temsilin sağlanması durumunda aktif olarak katılacaklar ya da bağımsız etkinlikler düzenleyeceklerdir."



