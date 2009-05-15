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Ekonomi

Hak-İş Genel Başkanı işsizlik sayılarını değerlendirdi

15 Mayıs 2009 17:29

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, "Hükümet, acilen yeni bir istihdam paketi hazırlamalı ve uygulamaya koymalıdır" dedi.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2009 dönemine ilişkin Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 125 bin kişi artarak 3 milyon 802 bin kişiye yükseldiğini belirtti.

Açıklanan rakamların işsizlik boyutlarının tarihi bir seviyeye çıktığını ve artış eğilimini sürdürdüğünü gösterdiğini ifade eden Uslu, "Türkiye'nin birinci gündem maddesi işsizliktir. Hükümet, acilen yeni bir istihdam paketi hazırlamalı ve uygulamaya koymalıdır" dedi. Uslu, şunları kaydetti:

"Hazırlanacak olan pakette kanuni süreleri aşan fazla çalışmaların kamu denetimi ile önüne geçilmesini sağlayacak, yabancı kaçak işçiliği önleyecek tedbirler, ormancılık, hayvancılık gibi iş kollarında kısa süreli istihdam imkanı yaratacak uygulamalar yer almalıdır. İşsizliğin yıkıcı etkilerini azaltacak sosyal koruma mekanizmaları devreye sokulmalıdır.

Bu kapsamda işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, işsizlik ödeneği miktarının artırılması ve süresinin yeniden gözden geçirilerek uzatılması, asgari gelir desteği, aile yardımı gibi uygulamalar hayata geçirilmelidir."

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