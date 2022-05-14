Hak İhlalleri Raporu: Nisan ayında 45 basın açıklamasına 'müdahale' edildi, 288 kişi gözaltına alındı

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Nisan ayı Türkiye'de İnsan Hak İhlalleri" raporunu açıkladı.

Rapora göre, 169 kişinin yaşam hakkı ihlal edilirken, bunlardan 129'unu iş cinayetleri, 29'unu kadın cinayetleri oluşturdu. Cezaevinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, 5 sığınmacı/mültecinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yargısız infaz/ateş açma olayları sonucu öldüğü belirtildi.

CHP'li Tanrıkulu'nun hazırladığı rapora göre, nisan ayında 339 kişi işkence ve kötü muamele olaylarına maruz kaldı. Raporda, "Toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile işkence gördüğü halde açıklamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır" denildi.

Düşünceyi ifade özgürlüğü ihlalilinin de ele alındığı raporda, 4 gazeteci, yazar, yayıncının mahûm olduğu, 1 gazetecinin tutuklandığı, 1 gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi.

Nisan ayında 3'ü RTÜK tarafından olmak üzere, 23 kez "toplatma, erişim engelleme kararı" alındığına dikkat çekildi. 4 gazetecinin saldırıya uğradığı belirtilen raporda, düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle toplamda 8 kişinin mahkûm olduğu, gözaltına alındığı ya da tutuklandığı, soruşturma açıldığı belirtildi.

26 belediye başkanı, milletvekili ya da parti yöneticisinin tutuklandığı belirtilen raporda, bir dernek için kapatma açıldığı, 3 örgüt/parti/sendikanın "basıldığı" belirtilerek örgütlenme özgürlüğünün ihlaline dikkat çekildi.

Rapora göre geçen ay 45 basın açıklamasına müdahale edildi. Müdahale edilmeden engellenen etkinlik, gösteri sayısı da 9 oldu.

3 ilde etkinliklerin yasaklandığına dikkat çekilirken, basın açıklaması, etkinlik ve eylemlerde gözaltına alınanların sayısı 288, tutuklananların sayısı 4 oldu.

Toplantı/gösteri hakkı nedeniyle 33 kişi hakkında dava ya da soruşturma açıldı.



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