T24

Merak ediliyordu



Büyüklüğünü gösterdi



Mahkemelik olan da var





Andaç Haznedaroğlu’nun yönettiği diziye başlamadan önce Ergün, 60 TL olan haftalık ücretinin 13 bölümlük kısmını peşin aldı. Sezon başında 780 bin TL ödeme yapılan Ergün’ün, dizi 4. bölümde durdurulunca nasıl hareket edeceği merak konusu olmuştu. Ergün’ün parayı iade etmeyeceği iddiası gündeme gelmişti. Ancak Ergün, “Hak etmediğim parayı almam” diyerek 9 bölümlük ücreti yani 540 bin TL’yi Gold Film’e iade etti.Ergün’le daha önce 2 yıl süren “Büyük Yalan” dizisinde çalışan Gold Film’in patronu Faruk Turgut, “Eski hukukumuz da olan Halil abi büyüklüğünü gösterdi ve parayı iade etti. Yaptığımız anlaşma gereği eğer isteseydi parayı geri vermeyebilirdi. Şimdiye kadar çıkan spekülasyonların da ne kadar anlamsız olduğu böylece ortaya çıktı” dedi.Daha önce 13 bölüm ödemeyi peşin alan oyunculardan Yavuz Bingöl ve Nurgül Yeşilçay, yapım şirketleriyle mahkemelik olmuştu. Nurgül Yeşilçay, Pastel Film’den çekilmeyen bir dizi için aldığı 500 bin TL’yi geri ödemeyince mahkemelik olmuş, daha sonra “Aşk ve Ceza” dizisinden aldığı parayla borcunu ödemişti. Yavuz Bingöl de yine Pastel Film ve Medyapım’dan aldıkları paraları geri vermediği için davalık olmuştu.