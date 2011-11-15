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‘Hak etmediğim parayı almam’

Usta aktör Halil Ergün 9 bölümlük ücreti yani 540 bin TL’yi Gold Film’e iade etti...

15 Kasım 2011 02:00

T24 - Usta aktör Halil Ergün 9 bölümlük ücreti yani 540 bin TL’yi Gold Film’e iade etti
Başrolünü oynadığı “Yaprak Dökümü” dizisi 5.5 yıl süren usta aktör Halil Ergün’ün bu sezon çektiği “Gün Akşam Oldu” projesi aynı kaderi yaşayamadı. Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın’ın bile 22 yıl sonra setlere dönmesini sağlayan dizi, seyirciyi ekran başına toplamayı başaramadı. Reytingleri ilk bölümünden itibaren düşük çıkan dizinin 4. bölümde bitirilmesine karar verildi. 




Merak ediliyordu

Andaç Haznedaroğlu’nun yönettiği diziye başlamadan önce Ergün, 60 TL olan haftalık ücretinin 13 bölümlük kısmını peşin aldı. Sezon başında 780 bin TL ödeme yapılan Ergün’ün, dizi 4. bölümde durdurulunca nasıl hareket edeceği merak konusu olmuştu. Ergün’ün parayı iade etmeyeceği iddiası gündeme gelmişti. Ancak Ergün, “Hak etmediğim parayı almam” diyerek 9 bölümlük ücreti yani 540 bin TL’yi Gold Film’e iade etti.


Büyüklüğünü gösterdi

Ergün’le daha önce 2 yıl süren “Büyük Yalan” dizisinde çalışan Gold Film’in patronu Faruk Turgut, “Eski hukukumuz da olan Halil abi büyüklüğünü gösterdi ve parayı iade etti. Yaptığımız anlaşma gereği eğer isteseydi parayı geri vermeyebilirdi. Şimdiye kadar çıkan spekülasyonların da ne kadar anlamsız olduğu böylece ortaya çıktı” dedi.


Mahkemelik olan da var

Daha önce 13 bölüm ödemeyi peşin alan oyunculardan Yavuz Bingöl ve Nurgül Yeşilçay, yapım şirketleriyle mahkemelik olmuştu. Nurgül Yeşilçay, Pastel Film’den çekilmeyen bir dizi için aldığı 500 bin TL’yi geri ödemeyince mahkemelik olmuş, daha sonra “Aşk ve Ceza” dizisinden aldığı parayla borcunu ödemişti. Yavuz Bingöl de yine Pastel Film ve Medyapım’dan aldıkları paraları geri vermediği için davalık olmuştu.

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