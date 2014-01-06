Aslan'ın son transferi Hajrovic İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdiği Grasshoppers'ın Bosnalı oyuncusu İzet Hajrovic İstanbul'a geldi.

Genç futbolcuyu Atatürk Havaalanı'nda tanıdıkları tarafından "Evine hoşgeldin" pankartıyla karşılandı. Havaalanı personeli yanlarındaki getirdikleri formaları Galatasaray'ın yeni transferine imzalatırken, az sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Boşnak oyuncunun, transferdeki son pürüzleri gidermek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Galatasaray'ın, Hajrovic'in bonservisi için Grasshoppers Kulübü'ne 3.5 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu parayı iki taksit halinde vereceği de gelen haberler arasında. 22 yaşındaki sağ açıkla 4,5 ya da 5 senelik sözleşme imzalanacak. Bosnalı futbolcunun alacağı yıllık ücret ise 1,1 milyon Euro olacak.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek Bosnalı oyuncunun resmi sözleşmeye imza attıktan sonra, Antalya'daki kampa katılması bekleniyor.