Haiti'nin 10 yıl yardıma ihtiyacı var

T24 - Kanada'da yapılan yardım toplantısında Haiti'nin 10 yıl boyunca mali desteğe ihtiyaç duyduğu dile getirildi. Çok sayıda ülke, uluslararası yardım konferansı için Mart ayında New York'ta tekrar biraraya gelecek.



Haiti’deki depremden yaklaşık iki hafta sonra çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı ve uluslararası örgütlerin temsilcileri, pazartesi günü Kanada'da bir araya gelerek Haiti’ye yapılacak yardımları görüştü. Bu toplantı, ileride yapılacak büyük bir uluslararası yardım konferansına ön hazırlık niteliğindeydi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, katılımcıları, uluslararası yardım konferansı için mart ayında New York’taki BM merkezine davet etti. Montreal’deki toplantıya, aralarında Kanada, ABD, Brezilya ve AB ülkelerinin de bulunduğu yaklaşık 20 ülkenin temsilcisi katıldı. Haiti Başbakanı Jean-Max Bellerive, Haiti'nin büyük oranda dışarıdan gelecek yardımlara bağımlı olduğunu, ancak yeniden yapılanma programını tek başlarına koordine edebileceklerini söyledi.



Montreal toplantısında verilen mesaj son derece açıktı: Haiti'nin uzun vadeli bir çözüme ihtiyacı var. Yıkılan altyapıyı yeniden inşaa etmek ve ülkenin tekrar toparlanabilmesi için, uluslararası toplumun gelecek on yıl boyunca Haiti’yi para ve aktif yardımlarla desteklemesi gerekir.



"Haiti'nin hamisi değiliz"



Kanada Başbakanı Stephan Harper, uzun vadeli etkin bir plan geliştirilebilmek için zorlu bir çalışma gerektiğini kaydetti. Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Cannon ise toplantıda bir "yol haritasının" ana hatları belirlendiğini duyurarak, "Montreal Konferansı, gelecek için ortak bir vizyon, hepsini bir araya getiren bir plan ortaya koydu“ dedi.



Bu zorlu yolda başarı sağlayabilmenin anahtarı ise etkin bir işbirliği, devamlılık ve ortak sorumluluk gibi ara hedeflerin yerine getirilmesine bağlı. Tüm katılımcılar, bu konuda hemfikirdi. Ayrıca tüm adımların Haiti Hükümeti’nin mutabakatıyla atılması gerektiği belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton önemli bir noktanın altını çizme gereği duyarak, "Uluslararası toplumun, kendisini Haiti’nin hamisi değil de ortağı olarak görmesi önemli. Ayrıca sonuç üretmek için yoğun bir şekilde birlikte çalışmamız da şart“ dedi.



Uluslararası yardım konferansı Mart'ta



Clinton, ABD'nin, yardım çalışmalarının ilk aşamasında çok dominant bir rol oynamasıyla ilgili suçlamalara da yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanı, Haiti’nin komşusu olarak, hızlı bir şekilde orada hazır bulunabildiklerini ve ABD’nin desteği olmasaydı, süratli ve etkin bir ilk yardımın mümkün olamayacağını söyledi.



Clinton ayrıca, katılımcıları, uluslararası bir yardım konferansı için New York’a davet etti. Buluşmanın Mart ayındaki BM oturumunda gerçekleşmesi planlanıyor. O zamana kadar somut bir ihtiyaç planının hazırlanması bekleniyor.



Haiti'nin ne kadar yardıma ihtiyacı var?



Haiti Başbakanı Jean Max Bellerive ise yeniden yapılanmanın yanı sıra, ülkesinin gelecek yıllarda siyasi bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Başbakan, "Sorumluluğu dağıtmalıyız. Deprem tehlikesi altında bulunan başkentteki halkın büyük bir bölümü gelecekte, ülkenin başka bölümlerine yerleştirilmeli“ dedi.



Bellerive, Haiti'nin uluslararası toplumdan 3 milyar dolar mali yardım istediği yönünde basında çıkan haberleri ise doğrulamaktan kaçındı. Haiti Başbakanı, ihtiyaçlarla ilgili bazı çalışma ve hesaplamalar bulunduğunu, ancak hükümetinin henüz resmî bir rakam belirlemediğini kaydetti.