Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 20 ölü

Bahama Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Origin Deleveaux, yaptığı açıklamada, 150 Haitili göçmeni taşıyan teknenin aşırı yüklenme nedeniyle karaya oturmasının ardından alabora olduğunu belirtti.

Bölgedeki yetkililerin incelemelerine göre ölü sayısının 20 olduğu ancak kurtulanların bunun 30'a kadar yükselebileceğini söylediği kaydedildi. Sınırlı yiyecek ile can yeleği olmadan yaklaşık 8 gündür denizde seyreden teknede bulunan Haitililerin ABD'ye gitmeye çalıştığı ifade edildi.

Bahama polisi ve askeri tarafından yürütülen arama kurturma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor.