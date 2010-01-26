'Haitili çocukları evlat edinirken dikkat edin'

T24 -

"Başkentte üç bin çocuk tehlike altında"

AB'den ihtiyat çağrısı

Haitili yetkililer, öksüz kalan çocukları evlat edinmek edinmek isteyen ailelerin gerekli belgeleri hem Haiti Başbakanı hem de BM tarafından imzalanması gerektiğini hatırlatırken, bazı yabancı ailelerin evlat edinme işlemlerinin hızlandırılması için baskı yaptığına dikkat çekildi.Bununla birlikte çocukların korunması konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri çocuk kaçakçılığının artmasından endişe ediyor.BM'nin çocuk fonu UNICEF yetkilisi Jacques Boyer de, bu konuda çarpıcı bir açıklamada bulundu ve "Ortadan kaybolan çocuklar olduğunu doğrulayabilirim ama sayıları doğrulayamam. Bazı çocukların belgeleri imzalanmadan hastanelerden çıkarılma vakaları oldu" dedi.Boyer, "Ülkeden ayrılan bütün çocukların Başbakan tarafından imzalanan belgeleri olması gerek. Evlat edinme işlemlerinin BM UNICEF tarafından onaylanması da lazım" uyarısında bulundu.Bu arada, Unicef'in bölgesel danışmanı Jean-Luc Legrand da Cenevre'de yaptığı açıklamada depremin ardından 15 kadar çocuğun hastanelerden kaybolduğunu belirtti ve felaketlerden sonra "evlat edinme pazarına" bağlı şebekelerin faal olduğuna dikkati çekti.Başta ABD olmak üzere birçok ülke, depremi takip eden günlerde evlat edinme işlemlerini hızlandırdı. Fransa'ya giden 33 Haitili çocuk Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Carla Bruni-Sarkozy tarafından karşılandı. Kanada'ya ve Belçika'ya onlarca çocuğun gitmesi bekleniyor.Çocukların örgütlü biçimde kaçırılması kaygıları dolayısıyla Haiti hükümetinin bir polis birimi oluşturarak Dominik Cumhuriyeti sınırına polis göndermesine karşın, yetkililer söz konusu birimin de tıpkı Haiti'deki diğer kurumlar gibi deprem yüzünden çok büyük sıkıntı içinde olduğuna dikkati çekiyor.UNICEF sözcüsü Kent Page, "Çocukların ülke sınırı dışına çıkarıldığına ilişkin çoğalan haberlerden çok büyük kaygı duymaktayız" dedi.Page, Haiti'deki ailesiz ve kayıp durumdaki çocukların tam sayısına ilişkin ellerinde kesin bir bilgi olmamasına karşın, aileleriyle irtibatını kaybetmiş 700 kadar çocuğun kayıtlara geçirildiğini belirtirken, Haiti'deki çocuklara yardım kurumu, başkent Port Au Prince'in 31 semtinde üç bin çocuğun tehlike altında olduğunu kaydetti.Yetkililer meşru yardım kurumlarının da çocukların ailelerini bulmak için yeterince çaba harcamadan kimsesiz çocukları evlat edinmek isteyen ailelere vermek amacıyla uçaklarla ülke dışına çıkarmış olabileceklerinden duydukları endişeyi dile getiriyor.Haiti Başbakanı Jean-Max de geçen hafta Haiti hükümetinin, Haitili çocukların evlat edinmek için ailelere verilmesini yasaklamasının ardından yaptığı açıklamada, bu konuya dikkati çekerek, "Sivil toplum kuruluşları veya her çeşitten kurumların sokaktaki çocukları evlat edinmek isteyen ailelere vermek amacıyla 'bunlar öksüz' diyerek alabileceklerine şüphe yok" dedi.Avrupa Komisyonu da evlat edinme konusunda ihtiyatlı olunması gerektiği konusunda uyarı yayımladı. Komisyon sözcüsü Michele Cercone, İtalya ve Hollanda gibi bazı ülkelerin evlat edinme işlemlerini hızlandıracaklarını açıkladığını belirtti ve "Elbette çok zor bir durumla karşı karşıyayız ama bizim bakış açımıza göre, çocuğun korunması önem taşıyor. AB devletlerinden evlat edinme süreçlerini hızlandırma yönündeki tercihlerinde ihtiyatlı olmalarını istiyoruz" dedi.Sözcü, bazı çocukların gerçek durumunu anlamanın çok zor olduğuna da işaret ederek, "Çok hızlı evlat edinmek belki de en iyi fikir değildir" ifadesini kullandı.