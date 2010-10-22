-HAİTİ'DEKİ SALGINDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR PORT-AU-PRINCE (A.A) - 22.10.2010 - Haiti'de kolera salgınında 135 kişinin öldüğü bildirildi. Haiti Tıp Derneğinin başkanı Dr. Claude Surena, bin 1500 vakanın tespit edildiğini, 135 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti. Surena, hükümetin konuyla ilgili bir açıklama yapmasını beklediklerini ifade etti. Daha önce Haiti Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkili Dr. Gabriel Thimote, ülkenin orta kesiminde bulunan Artibonite ve Central Plateau bölgelerinde ortaya çıkan salgında 49 kişinin öldüğünü, 450'den fazla kişinin hastanelere kaldırıldığını açıklamıştı.