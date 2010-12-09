-HAİTİ'DEKİ GÖSTERİLERDE ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ PORT-AU-PRINCE (A.A) - 09.12.2010 - Haiti'de devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçlarının açıklanmasının ardından çıkan şiddet olaylarında dört kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi. Eski bir senatör olan Gabriel Fortune AFP'ye yaptığı açıklamada, başkent Port-au-Prince'e 200 kilometre uzaklıkta bulunan ülkenin güneyindeki Cayes kentinde üç genç göstericinin kurşunlanarak öldürüldüğünü bildirdi. Fortune, geçici Seçim Konseyinin anteninin, Gümrük Genel Müdürlüğüne, Maliye Bakanlığına ve Savcılığa ait büroların göstericiler tarafından tahrip edildiğini söyledi. Yerel basının yayımladığı habere göre ise bir kişi de ülkenin kuzeyinde bulunan Cap-Haitien kentinde, Jude Celestin ve Michel Martelly taraftarları arasında çıkan çatışmalar sırasında kurşunlanarak öldürüldü. Gösteriler yüzünden, Haiti uluslararası havalimanı dahil adadaki bütün havalimanlarının dün trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. -MARTELLY: ''SONUÇLAR HATALI'' Aday Jude Celestin'in arkasından yüzde 21,84 oyla gelen adanın tanınmış müzisyeni Michel Martelly radyodan taraftarlarına seslenerek, devlet başkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını ''hatalı'' olarak niteledi ve ''tam zafere ulaşıncaya kadar'', taraftarlarının yanında olacağını duyurdu. Taraftarlarını birinci tur seçim sonuçlarını protesto etmeye çağıran Martelly, ''Protesto edin, bu sizin hakkınız ama insanlara, mala, mülke, kamu binalarına zarar vermeyin, şiddeten kaçının, resmi yollarla da sonuçlara itiraz edilebilir'' dedi. Haiti'de 28 Kasım Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 31'ni alan Mirlande Manigat ve oyların yüzde 22'ni alan Jude Celestin, ikinci turda yarışacak. Eski first lady ve hukuk profesörü olan 70 yaşındaki Manigat, seçilmesi halinde ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı olacak. Diğer aday, 49 yaşındaki mühendis Jude Celestin ise şimdiki Devlet Başkanı Rene Preval'in desteğini alıyor. Michel Martelly ise Celestin'in Inite (Birlik) Partisini seçimlere hile karıştırmakla itham ediyor. Haiti'de Devlet Başkanlığı seçiminin ikinci turu 16 Ocak 2011'de yapılacak ve Rene Preval'in yerine gelecek olan aday Devlet Başkanlığı görevini 7 Şubat 2011'de devralacak.