Haiti'deki depremde ilk resmi bilanço açıklandı

T24 - Haiti Sağlık Bakanı Alex Larsen, düzenlediği basın toplantısında, depremde 50 binden fazla kişinin öldüğünü, 250 bin kişinin yaralandığını belirtti.



Depremle yerle bir olan Haiti - FOTO GALERİ



Haiti'yle İstanbul'un fayları benziyor



Felaketten bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin evsiz olduğunu vurgulayan Larsen, hükümet merkezinin uluslararası havalimanı yakınındaki bir polis karakoluna taşındığını, yaralıların tedavisi için spor salonlarının sağlık merkezlerine dönüştürüldüğünü bildirdi.



Haiti Başbakanı Jean-Max Bellerive ise ülkesini yerle bir eden depremin ardından şu ana kadar 40 binden fazla cesedin gömüldüğünü açıkladı.



Bellerive, Fransa'nın işbirliğinden sorumlu bakanı Alain Joyandet ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada,"40 binden fazla ceset gömüldü" dedi. Cesetleri gömmek için toplu mezarların kazıldığı, binlerce kişinin cesedinin halen enkaz altında olduğu bildiriliyor.







Ölü sayısı 200 bini geçebilir



Haiti İçişleri Bakanı Paul Antoine Bien-Aime ülkede büyük bir yıkıma neden olan 7.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 200 bini bulabileceğini söyledi.



Bien-Aime, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar 50 bin ceset çıkardık. Her ne kadar tam sayının ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek olsak da toplam ölü sayısının 100 bin ile 200 bin arasında olacağını sanıyoruz'' dedi.



Kamu güvenliğinden sorumlu Devlet Bakanı Aramic Louis de yaptığı açıklamada şu ana kadar 40 bin kadar cesedin toplu mezarlara gömüldüğünü belirtti.







Cesetlerle barikat



Time dergisinin foto muhabiri Shaul Schwarz, kentin merkezinde cesetler ve kayalarla kurulan en az 2 barikat gördüğünü söyledi. Schwarz, yardımların ulaşmamasından bıkan Haitililerin cesetlerle yolları kapatmaya başladığını ifade etti.



Bölgeye ABD, Çin ve Fransa'dan gelen az sayıda arama kurtarma ekibi de köpekler yardımıyla enkazda canlı kalabilenleri arıyor.



Başkent Port-Au-Prince'de caddeler cesetlerle dolu. Genel Hastanenin morgunun otoparkına ise yüzlerce ceset getirildi. Başkentte 8 hastane hasar gördüğü için yaralıların komşu Dominik Cumhuriyeti'nde tedavi ediliyor.



Kentin güvenliğinden sorumlu Brezilyalı barış gücü askerleri toplu defin hazırlığı yapıyor.



Amerikalı mühendisler, Haiti'de binaların kalitesizliğinin yıkıcı depremin verdiği hasarın artmasına neden olduğunu açıkladı. Başkentteki büyük yapıların çoğunda kompakt beton kullanıldığı, bunun yüksek çökme potansiyeli yüzünden dünyadaki birçok büyük kentte başlıca tehlikeyi oluşturduğu belirtiliyor.



Port-au-Prince'de yerleşim birimlerinin yüzde 10'unun yıkıldığı, yaklaşık 300 bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi.





BM'nin gıda ambarları yağmalandı



Depremin yıktığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de BM'nin gıda ambarları yağmalandı. BM Gıda Programı Dairesi yetkilisi Emilia Casella, 7 büyüklüğündeki depremden sonra yağmanın normal olduğunu söyledi. Yüz binlerce insanın aç olduğu Haiti'de BM'nin 15 bin ton gıda malzemesinden geriye ne kaldığı hesaplanamadı. BM yetkilisi, Port-au-Prince'de gıda stoklayan tüm yerlerin, mağazaların bomboş kaldığını bildirdi.



Ünlüler yardım yapıyor



Google, deprem kurbanlarına yardım yapan kuruluşlara destek olarak 1 milyon dolar bağış yapacak, yardım ekipleri için teknolojik olanaklar sunacak.



- Brad Pitt ve Angelina Jolie, Sınır Tanımayan Doktorlara 1 milyon dolar bağış yaptı.



- George Clooney, felaketzedelere destek için MTV'yle program yapacak.



- Hip-hop grubu The Fugees ile tanınan Haiti doğumlu müzisyen Wyclef Jean, Port-au-Prince sokaklarından ceset topladı.





Yardımlar ulaştı ama...



Dünyanın dört bir yanından uçaklar dolusu gıda, su, çadır, battaniye, su temizleme aletleri, enkaz temizlemek için ağır vasıtalar, helikopterler ve diğer taşıma araçları Haiti'ye ulaştı, yüzlerce arama-kurtarma, tıp ve diğer alanlarda uzman kişiler de yardım için bölgeye geliyor. Ancak, yollar ve havaalanı ve limanın yetersizliği yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sorun yaratıyor.



Kontrol kulesi çalışmıyor, uçaklar yakıt sıkıntısı çekiyor. Haitili havacılık yetkilileri, dün akşam saatlerine kadar 60 yardım uçağının Haiti'ye vardığını, ancak doluluk nedeniyle başkentteki havaalanında trafiğin tıkandığını, dönüş için yakıt sıkıntısı çekilmesi nedeniyle ABD'den yapılan sivil uçuşların tamamının geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.



BM barış gücü misyonunundan David Wimhurst, depremzedelerin yardım istediğini, kendilerinin de bunu yapmayı istediklerini, ancak Haitililerin kentin asayişi için devriye görevi yapan BM araçlarının yardım dağıtmadığını görünce kızdığını ve giderek daha da sabırsız hale geldiklerini söyledi.



Haiti'nin Güney Afrika'da sürgünde bulunan eski devlet başkanı Jean-Bertrand Aristide, ülkesinin "yeniden kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla geri dönmeye hazır olduğunu" bildirdi. Jean-Bertrand Aristide, 15 yıla yakın iktidarda kalmış, ordu ayaklanınca ve uluslararası baskılar artınca 29 Şubat 2004'te ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.





Çok sayıda yabancıdan haber alınamıyor



Depremden sonra bu ülkede yaşayan çok sayıda yabancıdan da haber alınamadığı bildiriliyor. Amerika kıtasının en fakir ülkelerinden biri olan Haiti'de hayatını kaybettiği ve kayıp olduğu bildirilen yabancıların ülkeleri ve sayıları şöyle:



Brezilya: 15 ölü, 5 kayıp Dominik Cumhuriyeti: 4 ölü Kanada: 3 ölü, 5 kayıp Fransa: 2 ölü Meksika: 1 ölü İtalya: 100 kayıp Kosta Rika: 5 kayıp Danimarka: 2 kayıp Şili: 2 kayıp Uruguay: 1 kayıp Hollanda: 3 yaralı, 22 kayıp Polonya: 4 kayıp Norveç: 1 kayıp BM: 36 personelinin öldüğünü doğruladı, yaklaşık 200 BM görevlisi de kayıp ABD: 1 ölü, 3 kayıp.





Uluslararası yardımlar



Türkiye: Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin Haiti'ye ilk fırsatta 1 milyon dolar nakdi para yardımı sağlayacağını bildirdi. Çiçek, "İlk fırsatta 1 milyon dolar nakdi para yardımı sağlayacağız. Ayrıca TSK'dan temin edilmekte olan bir kargo uçağı ile 10 ton ilaç ve tıbbi malzeme, gıda, çadır, battaniye, mutfak seti, seyyar hastane, iki adet sağlık tarama aracı ve 20 kişilik sağlık ekibi hemen yola çıkarılacak" dedi.



Bu arada Kızılay, Haiti'ye bugün Genelkurmay Başkanlığının 2 kargo uçağıyla 20 ton yardım malzemesi gönderecek.



Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu: 100'er milyon dolar.



ABD: İlk aşamada 100 milyon dolar ve insani yardım çalışmalarına katılmak ve düzeni sağlamak için 3 bin 500 Amerikan askeri. ABD ayrıca Carl Vinson uçak gemisi ile başka gemiler de gönderiyor.

G20: Dünyanın en büyük sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu G20, rakam belirtmemekle birlikte maddi yardımla malzeme yardımı sözü verdi.

Avustralya: 9 milyon dolar.

Brezilya: 15 milyon dolar ve 8 insani yardım uçağı. Haiti'deki BM barış gücünün başında bulunan Brezilya ayrıca ölüleri gömmek için bir mezarlık kurmayı teklif etti.

Kanada: 50 milyon Kanada dolarına yakını hükümetten, bir o kadar da halkın topladığı yardımlarla toplam 100 milyon Kanada doları. Kanada ayrıca 2 savaş gemisi, helikopterler ve yük taşıyan uçaklar gönderdi.

AB: Avrupa Komisyonu acil yardım olarak 3 milyon euro belirledi.

İngiltere: 6,87 milyon euroluk mali yardım. Bunun yanı sıra 2 uzman kurtarma ekibi şu anda komşu Dominik Cumhuriyeti'nde ve bugün Haiti'ye geçmeleri bekleniyor.

Fransa: 200 kadar itfaiyeci ve asker, kayıp arama malzemeleri ve bir sahra hastanesi, 2 savaş gemisi.

İspanya: Acil yardım olarak 3 milyon euro ve yardım malzemesi taşıyan 5 uçak. Altıncı yardım uçağı bugün bekleniyor.

İtalya: 1 milyon euro acil yardım. Lojistik destek taşıyan bir uçak gönderildi, ikinci askeri kargo uçağı bekleniyor. İtalyan Katolik Kilisesi de 24 Ocakta para toplama kampanyası başlatacak.

Almanya: 1,5 milyon euro acil yardım. 320 bin euro acil yardım da insani yardım kuruluşlarınca söz verildi.

Norveç: Depremzedeler için seferber olan insani yardım kuruluşları 2,7 milyon euro topladı.

Danimarka: 1,34 milyon euro acil yardım.

Belçika: 20 kişilik sahra hastanesi, 33 kurtarma görevlisi ve 4 köpek.

Portekiz: C-130 nakliye uçağı ile 32 sivil savunma unsuru.

Rusya: Acil Durumlar Bakanlığının 20 doktor ile bir sahra hastanesi göndermesi bekleniyor.

Gabon: 1 milyon dolar acil yardım.

Fas: Tıbbi ürün ve ilaç olarak 1 milyon dolarlık acil yardım.

Ürdün: Doktor ve tonlarca gıda ile tıbbi malzeme.

Güney Kore: 1 milyon dolarlık acil yardım ve kurtarma ekibi.

Karayibler: Guyana ile Trinitad-Tobago 2 milyon dolar. Caribbean Development Bank (CDB) 1 milyon dolar.

Küba: Acil tıbbi yardım gönderme sözü verdi. Küba hükümeti, yaralananların tahliyesi için de ABD'ye hava sahasını kullanma izni verdi. Anlaşmayla, uçakların ABD'ye ulaşma süresi 90 dakika kısalmış olacak. ABD ordusu felaket kurtarma ekipleri, Haiti depreminde yaralananları tedavi için Guantanamo'ya götürüyor. Burada tedavisi yapılamayanlar ise Florida'ya sevkediliyor.

Şili: 40 ton acil yardım malzemesi (çadır, ilaç ve su), doktor ekibi ve uzman kurtarma görevlisi.

Peru: 40 ton insani yardım malzemesi taşıyan 2 askeri uçak.

Paraguay: 56 bin tonluk gıda yardımı.



Japonya: 5 milyon dolar yardımla 230 bin euroluk acil öneme haiz malzeme.



Endonezya: 75 kurtarma görevlisi.





Obama'dan taahhüt



ABD Başkanı Barack Obama, Haiti'deki deprem felaketinin ardından insanların hayatını kurtarmak ve tekrar normal yaşama dönmesini sağlamak için gereken ne varsa yapacaklarını bildirdi.



Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Haiti'deki depremin "yürek parçalayıcı" kayıplara yol açtığını belirterek, konuyla ilgili olarak yarın eski ABD başkanları Bill Clinton ve George W. Bush ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini kaydetti.



Obama, "Haiti halkının şunu bilmesini istiyorum, insanların hayatını kurtarmak ve onların tekrar normal yaşama dönmesini sağlamak için gereken ne varsa yapacağız" dedi.



Amerikan halkının, bağış çağrılarına büyük bir cömertlikle karşılık verdiğini kaydeden Obama, Clinton ve Bush ile yarın yapacağı görüşmede Haiti'ye yönelik yardımların akışının nasıl devam ettirileceği hususunu gözden geçireceklerini söyledi.



Obama, yardımların emniyetli, etkin ve düzenli biçimde dağıtılmasını sağlamak için dağıtım noktalarının oluşturulacağını, ülkesinin, Amerika kıtasındaki bir komşusuna yardım etmede sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.



Barack Obama, tüm dünyanın Haiti halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirterek, ABD'nin yardımlarının Haiti'ye ulaşmaya devam ettiğini kaydetti.





Bilimadamları uyarmış



Bu arada, bilimadamlarının, 2008 yılında Haitili yetkilileri, ülkede büyük bir deprem olacağı yönünde uyardıkları ortaya çıktı.



Bölgedeki fay hattında artan baskının endişe verici işaretlerini fark eden bilim adamlarının, 2008 yılı mart ayında Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir jeoloji konferansı sırasında ve bundan 2 ay sonraki toplantılarda, Enriquillo fay hattının 7,2 büyüklüğünde bir depreme neden olabileceğini gösteren bulgularını sundukları belirtildi.



Bu bilimadamlarından Purdue Üniversitesinde görevli profesör Eric Calais, 2008 yılında Haiti Başbakanı ve diğer üst düzey görevliler dahil olmak üzere Haitili yetkililerle yaptığı toplantılarda, yetkililere hiçbir şey yapamıyorlarsa en azından hastaneleri, okulları ve kilit öneme sahip hükümet binalarını güçlendirmeye başlamaları tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.



Calais, Haitili yetkililerin kendilerini ciddiye aldıklarını, ancak özellikle Haiti gibi çok sayıda sorunla mücadele eden bir ülkenin bu konuda gerçekten bir şeyler yapması için sürenin çok kısıtlı olduğunu kaydetti.



Eric Calais ayrıca Haiti'nin yer sarsıntılarını izleyecek sismik istasyonlara sahip olmadığını sözlerine ekledi. Calais'in Teksas Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü'nde görevli bir diğer bilim adamı Paul Mann ile birlikte yürüttüğü araştırmada, küresel konumlandırma sistemi ölçümleri kullanılarak, Haiti'yi 7,2 büyüklüğünde bir depremin vuracağı sonucunun elde edildiği bildirildi