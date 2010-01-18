'Haiti'deki depremde 46 BM çalışanı öldü'

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Yunanistan 5.2'yle sallandı

Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem

Nesirky, gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, 12 Ocakta meydana gelen depremde BM barış gücü (MINUSTAH) çalışanları ve diğer sivil personel olmak üzere bugüne dek 46 BM görevlisinin depremde öldüğünün teyit edildiğini belirtti.Sözcü, 500'den fazla BM çalışanının akibetinin ise henüz bilinmediğini sözlerine ekledi.Haiti'de yaklaşık 9 bini barışı koruma görevlisi(MINUSTAH) ve geri kalanı BM'nin sivil çalışanları ve gönüllüler olmak üzere toplam 12 bin civarında personele sahip olan BM'nin, Haiti'deki depremde tarihindeki en fazla personel kaybına uğradığı ifade ediliyor.Bu arada Yunanistan'ın Haiti'deki depremzedelere ilaç yardımı göndereceği bildirildi.Uçakta 25 ton ağırlığında sağlık malzemesi bulunacağı belirtilen haberlerde, 75 kişiden oluşan bir arama-kurtarma ekibinin de bölgeye gideceği kaydedildi.Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Atina ve Selanik Yerbilimleri Enstitüleri, depremin merkez üssünün, başkent Atina'nın 160 kilometre kuzeybatısında, Korint Körfezi'nde bulunan ''Navpakto'' kentinin ''Trikorfo'' yerleşim birimi olduğunu duyurdular.Enstitüler, saat 17.56'da kaydedilen sarsıntının ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığını bildirdiler.Öte yandan, Yunan basını, çok sayıda artçı sarsıntının takip ettiği depremin, yüzeye yakın olduğunu ve Mora (Peloponissos) Yarımadası'ndaki ''Egio'', ''Patra'', ''İlia'' kentleriyle ana karadaki ''Amfissa'' ve ''Lamia'' illerinde hissedildiğini belirttiler.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Guatemala'nın Pasifik kıyısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin merkez üssünün, ülkenin El Salvador sınırı yakınında, Guatemala kentinin 97 kilometre güneydoğusunda olduğunu duyurdu.Depremin derinliğinin 103.3 kilometre olduğu kaydedildi.