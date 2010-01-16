Haiti'de temiz suya ve ilaca ihtiyaç var

Şiddetli depremin vurduğu yoksul Karayip ülkesi Haiti'de, en fazla temiz suya ve ilaca ihtiyaç olduğu bildirildi.





Ruanda'da çalışan Colombia Üniversitesinden halk sağlığı uzmanı Josh Ruxin, Haiti'nin depremden önce de AIDS, verem, çocukluk hastalıkları ve yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğine dikkati çekti.



Uzmanlara göre, Haiti'de gelecek günlerde depremzedeleri, kurtarma görevlileri ile doktorları kirli suların neden olduğu ishal ve koleranın tehdit etmesi bekleniyor. Temiz su sıkıntısı nedeniyle çok sayıda çocuk ve yaşlının hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.



Yaraların enfeksiyondan korunması için antibiyotiklere ve temiz bandajlara ihtiyaç bulunduğu bildirilirken, hastanelerin ve eczanelerin yıkılması nedeniyle bu konuda da büyük sıkıntı yaşanacağı belirtiliyor.



Uluslararası Kızılhaç Komitesi, depremde 3 milyon kişinin yaralandığının ve evsiz kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.



Amerika kıtasında faaliyet gösteren Pan Amerikan Sağlık örgütü de ölenlerin sayısının 50 bin ile 100 bin arasında olduğunun sanıldığını açılmıştı.







