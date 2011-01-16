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Dünya

HAİTİ'DE SEÇİMİN İKİNCİ TURU İPTAL PORT

16 Ocak 2011 12:06

-HAİTİ'DE SEÇİMİN İKİNCİ TURU İPTAL PORT-AU-PRINCE (A.A) - 16.01.2011 - Haiti'de bugün yapılması öngörülen seçimin ikinci turunun yapılmayacağı açıklandı. Haiti geçici seçim komisyonundan yapılan açıklamada, seçim takviminde 16 Ocak tarihinin planlandığı ancak seçimin birinci turunun sonuçları henüz ilan edilmediği için, bugün yapılması öngörülen ikinci turun yapılmayacağı belirtildi. Nihai olmayan sonuçlara göre, seçimin 28 Kasımda yapılan birinci turunu yüzde 31 oyla Mirlande Manigat kazanmıştı. Kimi adaylar, yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle birinci turun iptalini istiyor. Krizin çıkmasını önlemek için Devlet Başkanı Rene Preval tartışmalı seçim sürecini değerlendirmek için Amerikan Devletler Topluluğu Örgütü'nden uzman heyet talep etmişti.

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