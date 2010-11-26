T24 LogoT24 Logo
Dünya

HAİTİ'DE KOLERADAN ÖLÜMLER ARTIYOR PORT AU PRINCE (A.A)

26 Kasım 2010 01:44

-HAİTİ'DE KOLERADAN ÖLÜMLER ARTIYOR PORT AU PRINCE (A.A) - 25.11.2010 - Haiti'deki BM İstikrar Gücü'nün (MINUSTAH) başkanı Edmond Mulet, Haiti halkının, ülkeye hastalığı getirmekle suçladığı Nepalli mavi berelilere uygulanan testlerin tümünün sonucunun negatif çıktığını ve hiçbir askerin kolera taşıyıcısı olmadığını bildirdi. Edmond Mulet, Haitili yetkililerin Nepal askerlerinin üssü civarından aldıkları numuneleri ulusal laboratuvara gönderdiklerini, testlerin sonucunun negatif çıktığını, üsdeki tuvalet ve sulardan alınan numunelere uygulanan diğer testlerin MINUSTAH laboratuvarlarında incelendiğini ve bu numunelerin de negatif çıktığını belirtti. Dominik Cumhuriyeti'ndeki bağımsız bir laboratuvarda da bağımsız testler yapılmasını talep ettiğini ve sonuçların negatif çıktığını ifade eden Mulet, ancak yine de kesin bir sonuç olmadığını söyledi. Bu arada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 2 bini bulduğu açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24