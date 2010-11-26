-HAİTİ'DE KOLERADAN ÖLÜMLER ARTIYOR PORT AU PRINCE (A.A) - 25.11.2010 - Haiti'deki BM İstikrar Gücü'nün (MINUSTAH) başkanı Edmond Mulet, Haiti halkının, ülkeye hastalığı getirmekle suçladığı Nepalli mavi berelilere uygulanan testlerin tümünün sonucunun negatif çıktığını ve hiçbir askerin kolera taşıyıcısı olmadığını bildirdi. Edmond Mulet, Haitili yetkililerin Nepal askerlerinin üssü civarından aldıkları numuneleri ulusal laboratuvara gönderdiklerini, testlerin sonucunun negatif çıktığını, üsdeki tuvalet ve sulardan alınan numunelere uygulanan diğer testlerin MINUSTAH laboratuvarlarında incelendiğini ve bu numunelerin de negatif çıktığını belirtti. Dominik Cumhuriyeti'ndeki bağımsız bir laboratuvarda da bağımsız testler yapılmasını talep ettiğini ve sonuçların negatif çıktığını ifade eden Mulet, ancak yine de kesin bir sonuç olmadığını söyledi. Bu arada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 2 bini bulduğu açıklandı.