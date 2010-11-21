-HAİTİ'DE KOLERA SALGINI BÜYÜYOR PORT AU PRINCE - 21.11.2010 - Kolera salgını sonucu binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Haiti'de, tedavi gören kişilerin sayısının da 18 bini geçtiği bildirildi. Ocak ayında yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Haiti'nin kuzeyinde, ekim ayının sonlarına doğru ilk vakayla karşılaşıldığı, temiz su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle koleranın tehlike oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Haiti'de temiz su kaynaklarının azlığı nedeniyle salgının ülkenin tümüne yayılmasından endişe ediliyor. Haiti'deki kolera salgınıyla mücadele eden Medecins Sans Frontieres: Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) iletişim sorumlusu Isabelle Jeanson, bakanlığın kolera vakalarının ülkenin kuzeyinde başladığını duyurduğunu hatırlattı. Salgınla mücadele eden Sağlık Bakanlığının, dünyanın birçok yerinde kolerayla mücadele konusunda deneyime sahip olması nedeniyle MSF'den yardım istediğini ifade eden Jeanson, şunları söyledi: ''MSF, ilk kolera vakasının duyulmasından bir ay sonra 18 binden fazla kolera vakasına müdahale etti. Halen kolera merkezlerimize başvuran ve kolera semptomları gösteren kişilerle ilgileniyoruz. İnsanların koleranın yaygınlaşmasını önleyici tedbirleri aldıklarından emin olmak istiyoruz. İnsanların ellerini yıkamaları, temiz suya kavuşmaları ve temiz suda yemek pişirmeleri, salgının çevre ülkelere yayılmaması açısından büyük önem taşıyor. Bu bir numaralı endişe. İkinci endişe ise kendisini hasta hisseden kişilerin MSF'e başvurmaları.'' Sağlık Bakanlığının binden fazla kişinin koleradan öldüğünü açıkladığını anımsatan Jeanson, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bu, hükümetin açıkladığı rakam. Kolera salgınından bu yana binden fazla kişi öldü. MSF merkezlerinde toplamda şu anda tedavi edilen hasta sayısı ülke genelinde tahminen 3 bin kişi. MSF Haiti'ye 20 yıl önce gelmişti, 6 yıl önce de karışıklık nedeniyle geri geldik ve sonrasında da deprem... Depremde sağ kalan insanlara müdahale ettik. MSF'nin iki yıl veya daha fazla süreyle ülkede kalacağını tahmin ediyorum.''