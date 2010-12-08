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Dünya

HAİTİ'DE GÖSTERİLER: 1 ÖLÜ, 3 YARALI PORT

08 Aralık 2010 22:56

-HAİTİ'DE GÖSTERİLER: 1 ÖLÜ, 3 YARALI PORT-AU-PRINCE (A.A) - 08.12.2010 - Haiti'de devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçlarının açıklanmasının ardından çıkan şiddet olaylarında 1 kişi öldü. Yerel basındaki haberlerde, genç bir göstericinin, iktidarın desteklediği aday Jude Celestin ile ikinci turun dışında kalan halk sanatçısı Michel Martelly yandaşları arasındaki çatışmalarda kurşunlanarak öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu arada, Devlet Başkanı Rene Preval, Devlet Radyosu'ndan yaptığı açıklamada, halka itidal çağrısında bulundu. Rene Preval, ''Gösteri yapmak hakkınız ama kamuya, esnafa ait binalara, insanların mülklerine saldırmayın'' dedi ve 28 Kasımda yapılan seçimlerin dün açıklanan sonuçlarının nihai sonuçlar olmadığını hatırlattı.  Preval, ''Sonuçlara kanunda öngörüldüğü üzere seçim anlaşmazlıklarına bakan mercilerde itiraz edilebilir ama sokak gösterileriyle değil buna demokrasi denilmez'' diye konuştu.

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