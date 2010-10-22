-HAİTİ'DE DİYARE SALGINI: 49 ÖLÜ PORT-AU-PRINCE (A.A) - Haiti'nin orta kesiminde ortaya çıkan diyare salgınında yaklaşık 49 kişinin öldüğü bildirildi. Haiti Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili doktor Gabriel Thimote, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesiminde bulunan Artibonite ve Central Plateau bölgelerinde ortaya çıkan salgında 49 kişinin öldüğünü, 450'den fazla kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi. Thimote, Haitili yetkililerin, salgınla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü ile temasa geçtiğini, ölen 49 kişinin çoğunun, hastaneye yetiştirilirken dehidrasyon nedeniyle yaşamını kaybettiğini açıkladı. Yetkili, kurbanlarla hastalardan alınan örneklerin incelendiğini ve diyare salgınına neyin yol açtığının bulunmaya çalışıldığını ifade ederek, salgından en fazla yaşlı ve gençlerin etkilenmiş göründüğünü kaydetti. Diyare salgını, 12 Ocak'ta 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremle sarsılan Haiti'de, depremden bu yana karşılaşılan en ciddi sağlık problemi olarak görülüyor.