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Dünya

HAİTİ'DE 12 KİŞİ LİNÇ EDİLDİ PORTO PRENS (A.A)

02 Aralık 2010 22:41

-HAİTİ'DE 12 KİŞİ LİNÇ EDİLDİ PORTO PRENS (A.A) - 02.12.2010 - Haiti'de 1817 kişinin ölümüne yol açan kolera salgınının sorumlusu olmakla suçlanan 12 kişinin linç edildiği bildirildi. Polis yetkilileri, bir hafta öncesine kadar kolera vakasının görülmediği ülkenin güneybatısındaki Grand Anse bölgesindeki öfkeli grupların, salgını taşıdıkları gerekçesiyle en az 12 kişiyi bıçak ve taşla öldürdüklerini, cesetleri sokaklarda yaktıklarını belirttiler. Bu kişilerin kolerayla bağlantılı büyücülükle suçlandıkları ve öfkeli kalabalığın bu kişilerde hastalığın bölgede yayılmasına neden olan madde bulunduğunu iddia ettiklerini belirten emniyet yetkilileri, bu cinayetlerle ilgili kovuşturma yapmanın halkın işbirliğini reddetmesinden dolayı olanaksız olduğunu, çünkü halkın gerçekten büyücülerin kolera salgınından faydalanarak can almakta olduklarına inandığını kaydetti.

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