Haiti polisi, Cumhurbaşkanı Moïse'yi öldüren ekipte 26 Kolombiyalı ve 2 Haitili Amerikalı olduğunu açıkladı

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Yetkililer, çarşamba günü evinde düzenledikleri suikastla Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse'yi öldüren komanda timinin 26 Kolombiyalıdan ve 2 de Haitili Amerikalıdan oluştuğunu açıkladı.

53 yaşındaki Moïse vurularak öldürüldükten sonra yetkililer suikastın yabancı ve eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Çarşamba akşamı uzmanlar suikastçıların izini sürdü ve bir ev buldu. Burada güvenlik güçleri ile şüpheliler arasında saatler süren bir çatışma yaşandı; sonunda birkaç kişi gözaltına alındı.

Haiti Polis Şefi Charles Leon, perşembe günü yakalanan 17 kişiyi basına gösterdi. Leon aynı zamanda el konulan Kolombiya pasaportları, silahları, palaları, telsizleri, kablo kesici ve çekiçleri de sergiledi.

"Yabancılar ülkemize Cumhurbaşkanımızı öldürmek için geldi" diyen Leon, "Pasaportlarına göre 26 Kolombiyalı ve 2 Haitili Amerikalı vardı" açıklamasında bulundu.

Leon 15 Kolombiyalının ve 2 Hatili Amerikalının yakalandığını, ancak 8 kişinin hala bulunamadığını ifade etti.

11 şüpheli Port-au-Prince'deki Tayvan Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken yakalanmıştı.