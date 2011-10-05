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Dünya

Haiti koleraya teslim PORT

05 Ekim 2011 14:04

-Haiti koleraya teslim  PORT-AU-PRİNCE (A.A) - 05.10.2011 - Haiti'de bu yıl koleradan ölenlerin sayısı yaklaşık 6500'e ulaştı. Haiti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Eylül'e kadar kolera 6477 insanın hayatına mal oldu. Her gün ortalama üç kişinin koleradan öldüğü bildirildi. Kolera salgınının başladığı Ekim 2010'dan beri 460 bin kişi koleraya yakalanırken, günde yaklaşık 400 yeni vaka kaydediliyor. Ocak 2010'da 7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 220 bin kişinin ölümüne neden olduğu ülkede tam anlamıyla işleyen bir hükümetin bulunmaması sağlık sistemini de olumsuz etkiliyor.

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