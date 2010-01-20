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Haiti için buluştular

Müzik piyasasının önemli isimleri Haiti’deki depremin yaralarını sarmak için “Donate For Haiti” (Haiti İçin Yardım) albümünde buluştu.

20 Ocak 2010 02:00

T24 - Müzik piyasasının önemli isimleri Haiti’deki depremin yaralarını sarmak için “Donate For Haiti” (Haiti İçin Yardım) albümünde buluştu. İnternetten indirilen albüme yapılacak bağışlarla biraz da olsa Haiti’nin nefes alması hedefleniyor. 1.5 milyon kişi evsiz kalırken, sayısız yaralı ise hâlâ tedavi edilmeyi bekliyor ya da açlık çekiyor.



Can Barış Çevik (MİHA) - Slash, Linkin Park, Dave Matthews Band, Enrique Iglesias gibi müzik piyasasının önemli isimleri Haiti için internet üzerinden indirilebilen bir albüme imza attı. Linkin Park tarafından kurulan Music For Relief Derneği; albümün gelirini Haiti’ye acil temiz su, yiyecek, ilk yardım gereçleri ve Haiti’dekilerin uzun süreli yaşayabilecekleri evler kurma konusunda harcayacak.



Hiç yayınlanmamış 10 şarkıdan oluşan albümü elde edenler istedikleri kadar bağışta bulunabiliyorlar. Ayrıca albümde Peter Gabriel, Alanis Morissette, The All-American Rejects, Hoobastank, Kenna, ve Lupe Fiasco’nun da parçalarına ulaşabilecekler.



Albümün masterlerini David Bowie, The Cure, Sting, Queen, Michael Jackson gibi isimlerle çalışmış olan Brian Gardner üstlendi. Albüme http://www.musicforrelief.org/ adresinden ulaşılabilir.

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