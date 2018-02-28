'Hainler mezarlığına' gömmek istemişlerdi; gözaltında hayatını kaybeden Gökhan Öğretmen aklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafındna 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında ihbar sonucu 13 gün gözaltında kalan ve işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Gökhan Açıkkollu'nun 1.5 yıl sonra suçsuz bulunarak görevine iade edildiği belirtildi.

GRİHAT’tan Bülent Ceyhan'ın haberine göre, Gökhan Açıkkollu’nun, 1,5 yıl sonra suçsuz bulunup "Pardon" denilerek yeniden görevine iade edildiği ortaya çıktı.

Karar 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmeni olan Açıkkollu’nun göreve iade kararı yazısıyla ortaya çıktı. Gökhan öğretmeni meslekten ihraç eden okul müdürü ilgili yazıyı Açıkkollu'nun eşine tebliğ edildiği öğrenildi.

13 gün gözaltında tutulduğu halde ifadesi alınmayan, darp edildği iddia edilen, şeker ve panik atak rahatsızlıkları nedeniyle krizler geçirerek iki kez hastaneye kaldırılan Ümraniye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin tarih öğretmeni Açıkkollu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gördüğü muameleye dayanamayıp yaşamını yitirdiği ifade ediliyordu. İddialara göre Gökhan Açıkkol’un gözaltında kafası duvara vuruldudu, tekme ile kaburgaları kırılarak döve döve öldürüldü. Gökhan Açıkkollu hainler mezarlığına gömülmek istenmiş, diyanete bağlı imamlar cenaze namazını kıldırmak istememişti.

Nezarethanede dayak yedi, şeker hastasıydı

Gökhan Açıkkollu gözaltı süresi boyunca yapılan rutin sağlık kontrollerinde, sürekli darp edildiğini, tokat ve tekmelerle dayak yediğini anlatmıştı. Şeker ve panik atak rahatsızlıkları nedeniyle krizler geçiren Açıkkollu, iki kez komaya girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Her seferinde yeniden nezarethaneye götürülerek darp edildiği kayda geçen öğretmenin ilaçlarını almasına da izin verilmiyordu.

İşkenceye dayanamadı, kalp krizi geçirdi

İddialara göre gözaltında kaldığı 13. gün işkenceye dayanamayan Gökhan öğretmenin kalbi durdu. Genç öğretmene ilk müdahaleyi yine gözaltında bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı ve doktorları yaptı. Ancak yaşama döndürülemedi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, muayene belgelerine dayanarak hazırladığı raporda Açıkkollu’nun gördüğü işkence sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.