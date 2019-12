-Hain saldırıya tepkiler ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırı, sivil toplum örgütleri, çeşitli kişi ve gruplarca kınandı. Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, şiddet eylemlerini ve terör olaylarını kınadıklarını bildirdi. Rektör Harmandar, senato toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Saldırıların milleti derinden yaraladığını vurgulayan Prof. Dr. Harmandar, ''Hiçbir haklı ve meşru gerekçeye dayandırılamayacak olan bu ve benzeri saldırılar karşısında bir kez daha dimdik ayakta olduğumuzu ve kahraman güvenlik güçlerimize sonuna kadar destek olmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz'' dedi. Aksaray Üniversitesi Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü toplanan senatoda, birlik ve beraberlik, dirlik ve düzeni bozmaya yönelik her türlü eylemin nefretle kınanması kararının alındığı bildirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her karış toprağının kutsal olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise terör örgütü saldırılarının esnaf ve sanatkar camiasını derinden üzdüğünü ve yaraladığını belirtti. Kastamonu Üniversitesi Senatosu, tarafından yayımlanan bildiride, ''Bitlis'in Güroymak ve Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde gerçekleşen hain saldırıları millet ve memleket olarak lanet ve nefretle kınıyoruz. Bizleri yürekten yaralayan bu acı olaylar karşısında sessiz kalınmayacaktır. Huzursuzluğu, düşmanlığı, acıyı ve kederi aramıza sokan terör eylemleri karşısında daima ayakta kalacağız. Kastamonu Üniversitesi olarak şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli milletimize ve ailelerine başsallığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi. Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, düzenlediği basın toplantısında hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Osmaniye'de Belediye Binası önünde toplanan grup, Atatürk Caddesi'nden başladıkları yürüyüşlerini, eski valilik binası önündeki tören alanında tamamladı. 48. Bölge Osmaniye Eczacılar Odası Başkanı Zeki Özgen, burada yaptığı açıklamada, terör örgütünün, Türk Milletinin sabrını kalleşçe yaptığı saldırılarla ölçmeye çalıştığını belirterek, ''Bu asil millet onlara gerekli cevabı tarihte yaptığı gibi, bugün de verecektir'' dedi. Osmaniye Barosu Başkanı Hüseyin Sezgin ise yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütünün yıllardır kanlı planlar ve hain saldırılarla Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya çalıştığını, bu maksatla kan dökmekten zerre kadar pişmanlık duymadığını belirterek, ''Terör örgütünün hiçbir insani değere sahip olmadığı bu hain saldırıyla bir kez daha ortaya çıktı'' ifadelerini kullandı. Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet de insanlık düşmanlarına ve terörden medet umanlara öfkelerinin büyük olduğunu belirterek, ''Bu topraklarda yaşayan, birbirlerine kanıyla, canıyla, tarihiyle, kültürüyle, özüyle ve sözüyle bağlı tüm insanlarımız bu saldırıları lanetlemektedir. Terörün elbette sonu gelecektir. Bu düşmanlığın kökü kazınacaktır. İyi bilinsin ki bu ülkenin her vatandaşı en az terörden yarar umanlar kadar cesur ve kararlıdır'' görüşlerine yer verdi. Memur-Sen Muş Şube Başkanı Hamdullah Karasu, vatandaşları tahrik etmeye yönelik bu tür eylemlerde, birlik ve beraberlikten taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi. Bolu'da Hükümet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi, buradan belediye kadar yürüdü. Esnaflar ve vatandaşlar yürüyenlere alkışlarla destek vererek Türk bayrakları açtı. HAS Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından Antalya PTT İl Müdürlüğü binası önünde terörü protesto eylemi düzenlendi. HAS Parti Giresun İl Başkanlığı, terör saldırısını protesto etmek ve partilerinin terör konusundaki fikirlerini bildirmek amacıyla PTT İl Binasından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e faks çekti. Denizli'de 27 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Denizli Demokrasi Platformu, Delikliçınar Meydanı'nda düzenlediği protesto eylemine, platformu oluşturan kuruluşların üyelerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş ellerinde bayraklarla katıldı. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yayın yapan Tuzgölü FM yayınlarını 2 gün süreyle durdurdu. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Denizli Platformu Genel Sekreteri Fevzi Özdemir, dış güçler tarafından, yıllardır terör ile terbiye edilmeye çalışılan milletimiz kirli hesaplara asla teslim olmayacağını söyledi.