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Hain saldırıya Adli Tıp incelemesi HAKKARİ (A.A)

21 Ağustos 2011 15:24

-Hain saldırıya Adli Tıp incelemesi HAKKARİ (A.A) - 21.08.2011 - Hakkari'de bir köy korucusu ile 8 askerin şehit edildiği, 15 askerin de yaralandığı patlamanın ardından olay yerinde dün yapılan incelemede elde edilen bulguların, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, 17 Ağustosta, Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde askeri konvoyun geçişi sırasında terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir köy korucusu ile 8 askerin şehit olduğu, 15 askerin de yaralandığı patlamayla ilgili olay yerindeki incelemelerin devam ettiğini söyledi. Güvenlik güçlerince olay yerinde dün yapılan incelemede bir takım bulgulara rastlandığını vurgulayan Vali Türker, şunları kaydetti: ''Dün yapılan incelemede elde edilen bir takım bulgular, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıp kurumunun yapacağı inceleme sonunda bulguların kime ait olduğu ortaya çıkacak. Olay yerindeki çalışmalar bugün de devam edecek. Bu nedenle Hakkari-Çukurca karayolu bir süre daha ulaşıma kapalı kalacak.''

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