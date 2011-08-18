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Hain saldırı protesto edildi ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 05:45

-Hain saldırı protesto edildi ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan Binbaşı Yavuz Başayar'ın baba evinin bulunduğu mahalledeki vatandaşlar yürüyüş düzenleyerek terörü protesto etti. Şehit Başayar'ın Demetevler İvedik Caddesindeki baba evinin önünden yürüyüşe geçen vatandaşlar ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı. Yürüyüş sırasında çevik kuvvet ekipleri İvedik Caddesinde önlem alarak yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Terör örgütü aleyhine attıkları sloganlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar ıslık ve alkışlarla terör örgütünü protesto etti. Vatandaşların diğer cadde ve sokaklara yürümesi üzerine trafikte aksamalar yaşandı. Sakarya'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden organize olan bir grup, kent meydanında bir araya geldi. Çark Caddesi'nin sonunda yürüyüşünü tamamlayan grup, şehitler anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bursa'da da Ülkü Ocakları tarafından organize edilen yürüyüş kentin farklı bölgelerinde başladı. Ellerinde Türk bayrakları olduğu halde '''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''İmralı Apo'ya mezar olacak'' ve ''Kana kan intikam'' şeklinde sloganlar atan gruplar, Atatürk Caddesi'nde buluştu. Protesto yürüyüşüne çok sayıda vatandaş, araçlarının kornalarına basarak destek verdi.

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