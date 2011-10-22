-Hain saldırı çeşitli illerde protesto edildi ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Kocaeli, Bolu, Bartın, Malatya, Şanlıurfa, Sivas, Gaziantep, Bursa, Kırklareli, Karabük, Trabzon, Kocaeli ve Çanakkale'de, Hakkari'de terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı çeşitli eylemler düzenlenerek protesto edildi. Kocaeli'de bir grup, Hakkari'deki hain terör saldırısına ''maket tabut'' taşıyarak tepki gösterdi. İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan Kartepe İnsan Hakları ve Dayanışma Derneği üyesi grup, terör örgütü aleyhine slogan attı. Grup adına konuşan Kartepe İnsan Hakları ve Dayanışma Derneği üyesi Orhan Gazi Ergin, fedakar anne ve babaların feryatlarının yıllardır dinmediğini söyledi. Şehit askerler için Kuran-ı Kerim okuyup dua eden grup, açıklamanın ardından dağıldı. -Bolu- Uğur Mumcu parkında toplanan sivil toplum örgütleri üyeleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, Belediye Meydanı ve İzzet Baysal Caddesinden yürüyerek Hükümet Meydanına geldi. Burada şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Konuşmaların ardından binlerce kişi şehitler için dua etti. Bolu'nun ilçelerinde de sivil toplum kuruluşları tarafından protesto yürüyüşleri yapıldı. -Bartın- Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen mitinge katılan vatandaşlar Kemerköprü Meydanı'ndan başlayarak ellerinde Türk bayrakları, pankart ve afişlerle slogan atarak Yukarıçarşı'ya kadar yürüdü. Bartın esnafının yanı sıra evlerinin balkon ve camlarından vatandaşlarda alkışlarla mitinge destek verdi. Grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. -Malatya- Malatya'da, Soykan Park'ta toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Akın Çelik, yaptığı konuşmada, hain saldırıyı kınadı. Grup, sloganlar atıp tekbirler getirerek Fuzuli Caddesi, Kanalboyu ve Kışla Caddesi güzergahında yürüdü. Yürüyüşte, Hakkari'de şehit olan askerlerin isimleri tek tek okunarak, anıldı. Yürüyüşün ardından Valilik binasının önündeki meydanda toplanan grup, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından şehitler için dua etti. Yürüyüşe MHP İl Başkanı Arif Yıldız ile Türkiye Harp Malulleri Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi üyeleri de katıldı. -Şanlıurfa- Şanlıurfa'da, Haşimiye Meydanı yakınlarındaki Balıklıgöl yerleşkesinde toplanan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Ülkü Ocakları ve bazı sivil toplum kuruluşları üyelerinin bulunduğu bir grup, Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine slogan atarak, Sarayönü Caddesi istikametine doğru yürüdü. Eski Valilik binasına kadar yürüyen grup, buradaki Atatürk Anıtı'nda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarının ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra şehitler için dua eden grup, sessizce dağıldı. -Sivas- Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilciliği tarafından okutulan hatimlerin duası öncesinde Cumhuriyet meydanında toplanan grup, sloganlarla saldırıları protesto etti. Grup adına konuşan Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilcisi Muzaffer Karadağ, terör olaylarını kınadıklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diledi. Şehitlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından, hatimlerin duası yapıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ellerindeki Türk bayrakları ile slogan atarak terörü lanetledi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1995 yılında şehit düşen Abdulkadir Koç'un 8 yaşındaki kardeşi Umutcan Koç ise elinde ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Atılan sloganların ardından grup dağıldı. -Çanakkale- Çanakkale Belediyesi Denetimli Halk Otobüsü şoförleri, Hakkari Çukurcu'da düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan askerler anısına, ''teröre lanet'' konvoyu oluşturarak, şehir turu yaptı. Yeni Sanayi Sitesindeki durakta kontak açan şoförler, 70 midibüs ile Tuğsavul Caddesinden 116 Jandarma Alay Komutanlığı mevkisini takip ederek, Esenler Mahallesine ulaştı. Türk Bayrakları ve çeşitli tepki pankartlarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalarak, İnönü, Kayserili Ahmet Paşa caddeleri ile Ziveriye sokaktan İskele Meydanına ulaşan konvoya, çevredeki vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Otobüsçüler adına konuşan Hakan Akgül, düzenledikleri konvoyla terörü lanetlediklerini söyledi. -Gaziantep- Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda bir araya gelen ve aralarında Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile Ülkü Ocakları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin de bulunduğu grup, Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine slogan atarak, Yeşilsu Parkı'na doğru bir süre yürüdü. Ellerinde terör örgütü aleyhine sloganlar yazılı pankartlarla Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen gruptakiler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. -Bursa- Bursa'nın Gürsu Belediyesi'nin organizasyonuyla terör saldırılarını protesto etmek, şehitleri anmak ve genç nesillerin yabancı karakterler yerine, Hacivat, Karagöz, Nasrettin Hoca gibi yerli karakterleri tanıması amacıyla 15 paraşütçü, Gürsu Yamaç Paraşütü pistinde biraraya geldi. Gökyüzü Sportif Havacılık Kulübü'nden Recep Aksakal ''Karagöz'', Gürsu Havacılık Spor Kulübü'nden İsmail Avcı ''Hacivat'' ve Konya-Akşehir Belediyesi Havacılık Kulübü'nden Fahri Çavdar ''Nasrettin Hoca'' kıyafetini temsili olarak giydi. Konuşmaların ardından sırasıyla havalanan ve uzun süre semalarda tur atan paraşütçüler, Gürsu merkeze yakın özel bir alana indi. Bu arada, özel alandan paramotorla (motorlu yamaç paraşütü) kalkan bir pilot da Türk bayrağı açarak, Gürsu semalarında tur attı. -Kırklareli Kırklareli'de Karagöz Parkında toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, Cumhuriyet Meydanı'ndan geçerek, Karaumur ve 100. Yıl Caddelerini takiben Şevket Dingiloğlu Parkı'na geldi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bingöl'de 1996 yılında şehit olan Tuncay Güdücü'nün oğlu Tugay Güdücü (17), burada yaptığı konuşmada, ''Genç yaşta eşini toprağa verirken bile 'vatan sağ olsun' diyen annenin oğluyum. Bizim acımızı genç yaşta oğlunu ve babasını toprağa verenler anlar. Çünkü şehidin acısını çeken bilir. Artık sözün bittiği yerdeyiz'' dedi.Konuşmaların ardından Kırklareli İnsanı Değerleri Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kasap, şehitler için dua okudu. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Kırklareli Motosiklet Sürücüleri Derneği üyelerinin de destek verdiği yürüyüşe CHP Kırklareli Milletvekilleri Turgut Dibek ve Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan da katıldı. -Karabük- Karabük'te, Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Karabük ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi'nce düzenlenen mitinge katılan vatandaşlar, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde toplanarak ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar attılar. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak şehitler için dua edildi. Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı. -Trabzon- Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla, dernek binasının bulunduğu Ortahisar mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla Uzun Sokak üzerinden yürüyerek Meydan mevkisindeki Atatürk Anıtı önüne geldi. Aralarında MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, CHP İl Başkanı Yavuz Karan, bazı siyasi partilerin temsilcileri, çeşitli sivil toplum örgütü yönetici ve üyelerinin de yer aldığı grup burada İstiklal Marşı okuyup şehitler için saygı duruşunda bulundu. Son saldırıda şehit olan 24 askerin isminin okunmasıyla yapılan yoklamanın ardından, bazı şehit yakınları görüşlerini dile getirdi. -Kocaeli- Kocaeli'de, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden haberleşerek toplanan bir grup, Hakkari'deki hain saldırıyı protesto etti. İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Gürkan Kaygusuz, internet üzerinden bu eylemi organize ettiğini belirtti. Katılanlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Kaygusuz, Hakkari'deki hain saldırının unutulmayacağını ifade etti. Grup açıklamanın ardından dağıldı.