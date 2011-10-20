-Hain saldırı Başkentte protesto edildi ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Başkentte, bazı lise öğrencileri Hakkari'deki terör saldırısını protesto amacıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ayrı gruplar halinde Anıtkabir'e gelen binlerce öğrenci, terör örgütünü lanetledi. Öğrenciler, ayrıca ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'', ''Her Türk asker doğar'' sloganları attılar. Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, daha sonra Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler, Hakkari'deki saldırı nedeniyle tepkilerini bireysel olarak ortaya koyduklarını belirtti. -Postacılar, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı Ankara Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü çalışanı postacılar, Hakkari'deki şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Türk Haber-Sen, Birlik Haber-Sen, Bağımsız Haber-Sen ve PTT Dağıtım Derneğince düzenlenen eylemde, Başmüdürlük önünde toplanan çalışanlar, bir süre ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Bu vatan bizimdir, bizim kalacak'' şeklinde sloganlar attı. Ankara Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü İmamı Mahmut Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Allah için, dinini yüceltmek için, vatanını korumak için ölenlerin şehit olduğunu belirterek, şehitliğin Allah katında büyük bir mertebe olduğunu söyledi. Şehitlere rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yazıcı, vefa borcu olarak gıyabi cenaze namazını kılacaklarını belirtti. Yazıcı, dualar okuduktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından, şehitlerin isimleri okundu ve kalabalık her ismin okunmasının ardından ''burada'' diye karşılık verdi. Bağımsız Haber-Sen Genel Sekreteri Yaşar Bayın, şehitlerin artık tüm Türk milletinin evlatları, annelerinin de tüm Türk milletinin anneleri olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından, çalışanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Gruptakiler daha sonra, Türk bayraklarıyla Kızılay'a yürüdü. Gruba, yoldan geçen araçların kornalarla destek verdikleri görüldü. -Taksicilerden teröre ''Türk Bayraklı'' protesto- Hakkari'deki hain saldırıya tepki gösteren Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, hazırlattığı Türk bayraklarını Kızılay'da taksicilere dağıttı. Gün içinde Ankara'nın işlek caddelerinde dağıtılacak 7 bin Türk bayrağıyla kentteki tüm taksici esnafı saldırıyı protesto edecek. Oda Başkan Vekili Erdal Atalay ve beraberindekiler, Güvenpark yakınındaki ışıklarda bir araya gelerek, yoldan geçen taksicileri durdurdu. Hazırlattıkları Türk bayraklarını taksicilere veren Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü saldırının kendilerini ve bütün Türk milletini derinden yaraladığını ifade etti. Saldırıya tepki amacıyla bütün taksi duraklarına mesaj gönderdiklerini ve Türk Bayrağı asmalarını istediklerini anlatan Atalay, ''Bu gibi durumlarda Türk milletinin tek yürek olduğunu biliyoruz. Herkesin birlik, beraberlik içinde sağduyulu olmasını diliyoruz. Biz de hazırlattığımız 7 bin Türk bayrağını taksicilerimize dağıtarak tepkimizi ortaya koyacağız'' dedi. Atalay, bayrak dağıtımının kurdukları ekiplerce gün içinde Ankara'nın işlek caddelerinde devam edeceğini sözlerine ekledi. -Ankara'da sağlık çalışanı bir grup, saldırıyı protesto etti- Türk Sağlık-Sen üyesi bir grup, Hakkari'deki terörist saldırıyı protesto etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla Sağlık Bakanlığı önünde toplanan sağlık çalışanları, terör örgütü aleyhinde sloganlar attı. Büyük bir Türk bayrağı açan gruptakiler, saldırıda şehit olanlar için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Gruptakiler, şehitler için dua da etti. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, 24 vatan evladının şahadet haberinin, milletin yüreğine bir kor gibi düştüğünü söyledi. -Öğrencilerden teröre lanet- Kızılay Güvenpark'ta toplanan öğrenci grupları, saldırıyı kınayan sloganlar attı. Ellerinde Türk Bayrağı taşıyan öğrencilere çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Öğrenciler, şehit askerlerin isimlerini teker teker saydı. Bu sırada diğer öğrenciler de ''burada'' diyerek karşılık verdi. Bir süre Güvenpark'ta kalan öğrenciler, başka grupların da katılımıyla Sakarya Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçtiler. Öte yandan Ankaray'dan çıkan başka öğrenci grupları da ellerindeki bayrakları sallayarak diğer arkadaşlarına katıldı. Kızılay esnafı da saldırıya tepkisini göstermek amacıyla iş yerlerine Türk Bayrağı astı.