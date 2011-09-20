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Politika

''Hain eller Kızılay'da boy gösterdi'' ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 19:26

-''Hain eller Kızılay'da boy gösterdi'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Vekili, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara'daki patlamaya ilişkin ''Toplumsal huzuru bozmak isteyen hain eller, bu sefer de Kızılay'da boy gösterdi'' dedi. Çiçek, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: ''Yüzlerce çocuğumuzun öğrenim gördüğü bir ilkokulun yanında, vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir saatte binek otomobiline konulan bomba düzeneğiyle saldırıyı gerçekleştiren hain eller, 3 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve 15 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olmuşlardır. Sokaklarımızı güvensiz hale getirmeyi amaçlayan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum.''

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