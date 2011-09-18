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Yaşam

Hahamlar bu fotoğraflara çok kızdı

Kalabalık kitleleri çıplak fotoğraflamasıyla tanınan Spencer Tunick’in İsrail çekimleri hahamları kızdırdı.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Kalabalık kitleleri çıplak fotoğraflamasıyla tanınan Spencer Tunick’in İsrail çekimleri hahamları kızdırdı. Yahudi âleminin kutsal günü sayılan cumartesi günü Lut Gölü’ndeki çıplak çekim gizli yapıldı.

Tunick'in İsrail çekimi

Yerleştirme sanatının dünyaca ünlü Amerikalı ustalarından Spencer Tunick, yine kışkırtıcı bir işe imza attı.


Dünyanın birçok coğrafyasında, genellikle sembolik yerlerde, kalabalık kitleleri çıplak vaziyette fotoğraflamasıyla tanınan Tunick, benzer bir performansı İsrail’de sergiledi. Tunick, Yahudi âleminin kutsal günü sayılan cumartesi günü Lut Gölü’nde, güneşin doğmasına birkaç dakika kaladan itibaren, bin kişilik çıplak model grubuna suya girme talimatı verdi ve fotoğraflarını çekti.

Son ana kadar gizli tuttu


Bu sanatsal deneyin gerçekleştirilmesi, o kadar da kolay olmadı. Zira İsrailli radikal Yahudi cemaatler, etkinliği baltalamak için uzun süre girişimlerde bulundu. Bazı İsrailli milletvekilleri, Tunick’in sanatını, Eski Ahit’in Tekvin Kitabı’nda ‘günahkâr kentler’ olarak bilinen Sodom ve Gomore tarzı olarak niteledi. Modellerin, Lut Gölü’nün tam neresinde biraraya gelecekleri, son âna kadar kimseye duyurulmadı. Böylece dini konularda hassas olan grupların olası baskını bertaraf edildi.

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