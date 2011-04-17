-HAHAMBAŞI OBAMA'YI UYARDI TEL AVİV (A.A) - 17.04.2011 - İsrail'in Aşkenazi Hahambaşı Yona Metzger, "ABD Başkanı Barack Obama'nın, tekrar seçilmek istiyorsa, ABD'de casusluktan cezaevinde bulunan Jonathan Pollard'ı serbest bırakması gerektiğini" söyledi. İsrail radyosu, Metzger'in bu ifadeleri, Kudüs'teki bir sinagogda, yarın başlayacak Pesah (Hamursuz) bayramı nedeniyle verdiği bir vaaz sırasında kullandığını belirtti. Metzger'in dinleyicilerine, Obama'nın seçilmesine destek veren Amerikalı Yahudilerin pek çoğunun ABD Başkanı'ndan hayal kırıklığına uğradığı hissinde olduğunu söylediği ifade edildi. Metzger'e göre, Amerikalı Yahudilerin hayal kırıklığına uğramasında önemli etkenlerden biri, Pollard'ın serbest bırakılmaması. Metzger, ABD'nin Filistin konusundaki taleplerine atıfta bulunarak, "Başkan Obama bize politikalarını empoze etmeden önce, İsrail halkıyla karşılıklı dostluğunu, Pollard'ı serbest bırakmak suretiyle göstermelidir" diye konuştu. Amerikan donanmasında sivil görevli olarak çalışan Pollard, İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle, 1987'de ömür boyu hapisle cezalandırılmıştı. Halen cezaevinde bulunan Pollard, uzun bir süredir İsrail ile en yakın müttefiği ABD arasında polemik konusu.