Hagi'ye milli görev

T24 - EURO2012 Elemeleri'nde bugün Bosna Hersek ile karşılaşacak olan Romanya'da olası bir mağlubiyet sonrasında Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun görevine son verilerek teknik direktörlük koltuğuna Hagi'nin oturtulacağı ileri sürüldü. Romanya, bugün Bosna Hersek'e yenilmesi durumunda gruptan çıkma şansını kaybedecek.

Hagi'nin Galatasaray'dan ayrılması konusunda bir açıklama da Bursaspor'un Rumen futbolcusu Krita'dan geldi. Romanya Milli Takımı'nın kampında bulunan Krita, Hagi'nin sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına çok üzüldüğünü söyledi. Hagi'nin Galatasaray'a kötü bir zamanda geldiğini belirten Krita, "Hagi çok büyük bir futbolcuydu, teknik direktör olarak sıkıntılı dönemler geçiriyor. Ancak genç bir teknik adam ve tecrübe kazanması için de uzun bir zamanı var.

Hagi, Galatasaray için özel anlam taşıyan bir futbolcu. Ne olursa olsun Galatasaray taraftarı onu hiçbir zaman unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.



