-HAGİ'DEN ANTRENMANDA ŞIK GOL İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı. Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan teknik direktör Gheorghe Hagi, antrenmada attığı şık golle esprilerin de hedefi oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından mini sahada çift kale maç oynadılar. Eskişehirspor galibiyeti sonrası sarı-kırmızılı takımda morallerin oldukça yükseldiği görülürken, futbolcular ve teknik heyetin neşeli tavırları dikkat çekti. -13 KİŞİ ÇALIŞTILAR- Galatasaray, milli takımlarda bulunan oyuncuları nedeniyle 13 kişi çalıştı. (A) Milli Takım'a giden Servet, Hakan, Sabri, Yekta, Kazım, A2 Milli Takımı'na giden Ufuk, Aydın, Ümit Milli Takım'a giden Anıl, Emre, Eray, Serkan, Yusuf Onur ve ülke milli takımlarına giden Stancu ile Cana'nın yokluğunda antrenmana 13 futbolcu katıldı. Toplam 14 milli futbolcusu bulunan sarı-kırmızılı ekipte, Culio, Neill ve Kewell ise yenileme çalışması yapmakla yetindi. Öte yandan, uzun süren bir sakatlık döneminin ardından Çağlar bugün takımla birlikte çalışırken, sakatlıkları bulunan Arda ile Pino takımın antrenmanının bitiminde sahaya çıkarak kondisyoner eşliğinde koşu yaptı. -HAGİ'DEN GÜZEL GOL- Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan teknik direktör Gheorghe Hagi, antrenmada attığı şık golle esprilerin de hedefi oldu. Çok az futbolcunun yer aldığı antrenmandaki çift kale maç bölümünde antrenör Tugay Kerimoğlu ile Hagi de oynarken, Rumen çalıştırıcı genç oyuncu Berk İsmail Ünsal'ı, futbolculuk dönemini hatırlatan şık bir çalımla geçtikten sonra golünü attı. Atılan gol sonrası diğer futbolcuların, ''Adam 50 yaşında, nasıl tutamıyorsun'' diye espri yaptıkları duyuldu. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarına devam edecek.