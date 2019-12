-HAGİ: TRANSFERLERİN ÇABUK GELMESİNİ İSTERDİM İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, ocak ayı sonuna kadar transfer döneminin sürdüğünü belirtirken, ''Transferlerin mümkün olduğunca çabuk gelmesini isterdim ama durum böyle'' dedi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılış maçında yarın Ajax takımıyla yapılacak karşılaşma öncesi, statta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hagi, transfer çalışmalarına değindi. Yarın yapılacak açılışta bir yıldız transferinin de olacağı yolunda söylentilerin bulunduğunun aktarılması üzerine Hagi, ''Yarına kadar birisinin gelmesi zor gözüküyor. Ama ocak ayı sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor. Önemli olan yapacağımız seçimlerde başarılı olmak. Bu konuda çalışıyoruz. Transferleri önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz ve buna ihtiyacımız da var'' diye konuştu. Galatasaray ile Necati Ateş, Fatih Tekke ve Adrian Mutu gibi golcü oyuncuların isimlerinin anılmasına karşın, golcü transferinin neden hala gerçekleşmediğinin sorulması üzerine Hagi, şunları söyledi: ''Listemizde bir çok isim vardı. Elimizde sadece tek alternatif tutmadık. Ben transferde sadece Culio'nun direkt olarak ismini verdim. Takımda sol ayaklı bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç vardı ve kendisini çok iyi tanıyordum. Diğer isimler üzerinde hep görüşmeler yapılıyor. Bu konuda alınacak kararlar sadece bana ait değil. Herkes kendi teklifini sunuyor, ben ise iyi olup olmadığını söylüyorum teknik direktör olarak. Önümüzdeki günlerde ne olacağını birlikte göreceğiz. Ama yapılmayan şeyler hakkında yorumda bulunmak istemiyorum.'' Hagi, takımda kaliteli yerli oyuncu sayısının az olduğu şeklindeki bir soruya ise, bu yoruma katılmadığını ifade ederek, ''Bazı oyuncuların takıma yeniden kazandırılmalarını, eski formlarına kavuşmalarını bekliyorum'' yanıtını verdi. Rumen çalıştırıcı, bir teknik adamın takımına, takımındaki oyuncuların da ona alışmasının 6 ay sürdüğünü kaydederken, Avrupa'da başarılı sağlayacak bir ekibin kurulması için de 1-2 yıl gerekli olduğunu ifade etti. Takımın başında geçirilen 1 senenin ardından tüm taşların yerine oturacağını vurgulayan Hagi, ''Avrupa'da rekabet edebilecek bir takım 1-2 yıl içinde oluşur. Biliyorsunuz ki bizim başarılar kazandığımız takım da 3 yılda oturdu. Galatasaray'da yapılan her şey de başarılı olmak zorundayız. Bu kulüpte her zaman kazanmak zorundasın ve her adım bu şekilde atılmalı'' diye konuştu. Galatasaray'ın defansif futbol oynamakla eleştirildiğinin söylenmesi üzerine, futbolda ofans ve defansın birlikte olduğunu dile getiren Hagi, ''İyi bir takımın her ikisini de iyi oynaması gerekiyor. Önemli olan da bu iki aşamaya da oyuncuların en iyi katkıyı yapabilmesi. Sistemi yürüten oyunculardır. Bunun için elinizde iyi oyuncular olmalı. En önemli başarı da oyuncu seçimindedir. İyi oyuncuları, sisteme uygun oyuncuları seçerek başarılı olunabilir'' şeklinde konuştu. Hagi, Rumen bir gazetecinin, ligdeki puan farkını nasıl kapatmayı düşündükleriyle ilgili sorusu üzerine, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılabilmek olduğunu belirtti. Amaçlarının ligde üst sıralara mümkün olduğunca çıkabilmek olduğunu dile getiren Hagi, ''Daha açık olmak gerekirse, Avrupa kupalarına katılmamız gerekiyor. Bunun için ya Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmalıyız, ya da üst sıralara tırmanmamız lazım. Şampiyonluk tabii ki zor, ama bakıp göreceğiz'' dedi. Hagi, Türk Telekom Arena'nın yarın açılmasıyla ilgili olarak, kulüp tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını aktardı. Türk Telekom Arena'da açılışa 24 saat kala çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.