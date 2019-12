-HAGİ TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Beşiktaş ile hafta sonunda kendi sahalarında yapacakları derbiyi, taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. GS TV'de ''10 Numara Yorum'' adlı programda soruları yanıtlayan Hagi, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son derbi maç olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Hem futbolculuk dönemimde hem de teknik direktörlük dönemimde Ali Sami Yen'de Beşiktaş'la oynadığımız bütün derbileri kazandık. Umut ediyorum ki hafta sonu yine güzel bir maç oynanır ve sahadan güzel bir sonuçla ayrılırız'' dedi. Derbiyi sahalarından oynamalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu vurgulayan Hagi, şöyle konuştu: ''Kendi sahamızda oynuyoruz, dolayısıyla büyük avantajımız var. Bunu akıllı şekilde kullanarak taraftarlarımızla birlikte bu derbiyi kazanmalıyız. Futbolda her zaman 3 puanı düşünmelisin. Bizim de o 3 puana ihtiyacımız var ama o puanları kazanmak için iyi bir maç çıkarmak zorundayız. Takım olarak iyi bir oyun sergileyerek, güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ama bundan sonraki maçları da kazanmak zorunda olduğumuzu da düşünmeliyiz. Son dönemde oyuncuların özgüveninin kaybolduğunu tespit ediyorum. Özgüveni takıma tekrar kazandırmak zorundayım, dolayısıyla alınacak galibiyetlerle özgüven sağlanacaktır.'' Rumen teknik adam, takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Milan Baros'un uzun süreli bir sakatlık geçirdiğinin ve oynamadığının unutulmaması gerektiğini kaydetti. Galatasaray'a geldiğinden beri her hafta sakatlıklar nedeniyle 6-7 oyuncudan yoksun mücadele ettiklerini vurgulayan Hagi, ''Geldiğimde 7-8 tane sakat oyuncu vardı. Sakat olan oyuncu fiziksel olarak formunu da kaybediyor. Ama bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz ve derbide en iyi takımı sahaya çıkarmaya çalışacağız'' diye konuştu. Hagi, bir soru üzerine, oynadığı dönemde, Beşiktaş karşısında Toshack döneminde 2-0 kazandıkları maçta, sağ taraftan attığı serbest vuruş golünü unutamadığını kaydetti. -''OYUNU KONTROL ALTINA TUTMALIYIZ''- Hagi, ''Galatasaray hangi anlayışla sahada olacak?'' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: ''Benim sahada görmek istediğim takım, oyunu kontrol altında tutacak. Her zaman bunu başaracak. Dolayısıyla bunun için takım oyunu sergileyecek. Tempoyu ayarlayacak. Oyuna komuta edecek ve her zaman golü düşünecek. Ancak bunun için de çok dengeli olması gerekiyor. Hücumdan savunmaya geçmesinde ve savunmadan hücuma geçmesinde o noktaları çok iyi ayarlaması gerekiyor. Bildiğiniz gibi ben oyuncu olarak sahaya daima hakim olmak istedim. Oynattığım takımın da aynı şekilde sahaya hakim olmasını isterim. Kişilik olarak ve oyun olarak bunu sahaya yansıtmasını isterim.'' Bu zamana kadar iyi şeyler yaptıklarını ve fiziksel olarak daha iyi durumda olduklarını vurgulayan Hagi, ''Gönül ister ki her gün yeni bir gelişme gözlemleyelim. Ama ben tabii ki bir maç ya da iki, üç maç için gelmedim. Hedefim, iyi ve rekabetçi bir takım kurmak. Hem ligde hem de Avrupa'da istikrarlı bir süreç kurmaya geldiğimi söylemiştim. Geçmişte olan her şeyi iyice analiz ederek, gelecekte neler yapacağımızı düşünerek yola devam ediyorum. Çünkü geçmişte işler gerçekten çok kötü gitmiş. Bunu değiştirmek zorundayız. Hemen hemen her şeyi değiştirmek zorundayız. Çünkü, Galatasaray bu Galatasaray değil, hak ettiği yerde değil'' diye konuştu. -''GOLCÜMÜZ YOK''- Hagi, Baros'un sakatlığından dolayı takımda golcü eksiğinin olduğunu ifade etti. Şu anda topsuz ve topla beraber iyi çalıştıklarını anlatan Rumen çalıştırıcı, ''Ama son 30 metrede biraz iyi olmuyor. Çünkü orada sıkıntı çekiyoruz. Yani takım üretiyor, üretiyor, oraya kadar topu getiriyor, son 30 metrede bireysel yetenekler ortaya çıkması gerekiyor. Maalesef şu anda takımın 9 numara eksiği var. Pino 9 numara bir oyuncu değil. Golcümüz yok. Çünkü, biliyorsunuz her büyük takımın bir 9 numarası vardır. Dolayısıyla biz onun eksikliğini hissediyoruz. Baros sakat olunca...'' ifadelerini kullandı. Hagi, devre arasında gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili bir soru üzerine, bunu ilk yarı sonunda konuşacağını belirterek, ''Birinci devrenin sonunda, her oyuncunun analizi yapılacak, değerlendirmesi yapılacak. Sonra hep birlikte karar vereceğiz. Ben bu süre içerisinde yani devre arasına kadar sadece takım üzerine yoğunlaşıyorum. Kadroda bulunan oyuncularla ilgileniyorum. Her birini, verebileceği kadar vermesini sağlamak için hazırlıyorum. Tabii ki gelecek olan oyuncuları da yavaş yavaş düşünmeye başlıyoruz. Ama şu an konuşulacak nokta değil'' dedi. İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 29 Kasım Pazartesi günü oynanacak, ''El Clasico'' olarak bilinen Barcelona-Real Madrid maçıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine de Hagi, şunları söyledi: ''Bana göre şu anda dünyanın en iyi iki takımı arasında oynanacak bir mücadele. Barcelona inanılmaz güzel bir futbol oynuyor, sürekli topu tutuyor, koşturuyor. Takımda bütün oyuncuların kişiliği çok iyi, her zaman sahada sorumluluk alan isimler var. Ama Real Madrid takımı da gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Çok güçlü ve yetenekli oyuncuları var, belli ki teknik direktörleri çok iyi çalışıyor. Real Madrid için iyi ve kulübün ihtiyacı olan bir yolda devam ediyor. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii bu derbi maçlarında herhangi bir skor vermek hep zor olmuştur ama görmeye değer bir maç olacak.''