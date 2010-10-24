Hagi: Tabuları yıkacağız, Kocaman: 10 yılın en zor derbisi

T24 - Bahisçiler, sporseverler hatta Galatasaraylılar’a göre derbide Fenerbahçe ‘banko favori’. Aykut Kocaman ise bu durumun kendileri için ‘tehlike’ olduğunu açıkladı.

Dünya en büyük derbilerinden biri geldi, çattı! Evsahibi F.Bahçe’nin, futbolculuk kariyerinde G.Saray’a 13 gol atmış ve bu atmosferi çok iyi tanıyan teknik direktörü Aykut Kocaman, kamuoyunun kendilerini “banko favori” göstermesinden rahatsız olduğunu Vatan gazetesine açık bir şekilde dile getirdi..

Kocaman, bu değerlendirmesini çarpıcı bir örnekle destekledi: “Bizim lehimize müthiş bir ortam yaratıldı ister istemez. Gerek G.Saray’ın sıkıntılı bir dönemden geçmesi, gerekse bizim yükselişe geçmemiz bu durumu yarattı.. Ama bu durum bizim lehimize değil, aleyhimize. Düşünün, Konya’yla oynadığımız maçta galibiyetimize iddaa’da 1’e 1.45 veriliyordu. G.Saray derbisinde bu sefer bizim galibiyet oranımız 1’e 1.5.. Yani neredeyse Konya’yı yenme ihtimalimiz ile G.Saray’ı yenme ihtimalimiz aynı gösteriliyor. G.Saraylı taraftarlar bile bizim galibiyetimize oynuyorlarmış.. İşte sözünü ettiğim tehlike de burada!



‘Fark bekliyorlar’

Taraftarlarımıza öyle bir rahatlık empoze edildi ki, herkes bu derbi karşılşmasında bizden 6 veya 7 gol atmamızı bekliyor.. Sanki 1-0 galip gelsek kimse memnun olmayacak.. Bu oluşan hava bizden beklentileri yükseltti ve ‘Galibiyet zaten garanti, kaç fark olacak, ona bakalım’ durumu oluşturdu.. Ben hafta boyunca takımımı bu havadan kurtarmak için çalıştım.. Sonuçta rakibimiz G.Saray, tam bir ‘yaralı aslan’ pozisyonunda.. Bütün F.Bahçeliler’i şimdiden uyarıyorum:

G.Saray’ı küçük görmek büyük hata olur.. Bizim amacımız 3 puanı güzel futbolla alarak şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak.. 10 yıldır Kadıköy’de hiçbir G.Saray derbisini kaybetmedik.. Ancak emin olun, yarınki (bugünkü) maç son 10 yılın en zor derbisi olacak bizim için..”



Hagi: Tabuyu yıkacağız

G.Saray’a son 50 yılının en farklı F.Bahçe galibiyetini kazandıran isim olarak tarihe geçen Gheorghe Hagi, bugün Kadıköy’de 10 yıllık tabuyu yıkacaklarını söyledi. Önceki gün sarı-kırmızılılara imza atan Romen teknik adam yaptığı toplantıda oyunculardan F.Bahçe’yi gözlerinde fazla büyütmemelerini isterken şu sözlerle takımını derbiye motive etti:

“Arkadaşlar ben göreve daha yeni geldim. Hepinizin fiziksel durumunu bilme şansım yok. Ancak zaten böyle maçların fiziği taktiği olmaz. Birlik, beraberlik ve takım anlayışıyla sahaya çıkacağız. Elimizden gelenin fazlasını sahaya yansıtacağız.

F.Bahçe'nin 4 maçını izledim. Hiç de öyle büyütülecek bir durum yok. Siz G.Saray’sınız. G.Saray’ı temsil ettiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Mümkün olduğu kadar az hata yapıp onların hatalarından faydalanmaya çalışın. inanıyorum ki birlik ve beraberliği en üst düzeyde sağlayıp rakibin hatalarını avantaja dönüştürürsek 10 yıllık tabuyu yıkarız. Sahaya çıkın elinizden geleni yapın.”



Kol kanat gerdi

İmza atar atmaz çalışmalara başlayan Romen hoca derbide kanatlarda oynatacağı Elano ile Pino’ya da özel ilgi ve alaka gösteriyor. Hagi özellikle bu sezon fazla şans bulamayan ve içine kapanan Elano’yu “Her şeyi unut, milat bugünden itibaren başlıyor. Ben senin yeteneklerine inanıyorum, bu takım için önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Sen de kendine inanırsan eskisinden bile daha iyi olursun” diyerek motive etmeye çalışıyor.

Hagi, Pino’ya “En önemli silahım sen olacaksın. Orta sahadan gelecek toplarla ağır F.Bahçe savunmasının arkasına kaçacaksın. Kendini göstereceğin maç bu olacak” sözleriyle terapi uyguladı.



Baroş ve Kewell kadro dışı



Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'a iki şok haber birden geldi. Sakatlıkları süren Milan Baros ve Harry Kewell'in derbide forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine kısa bir süre kala konuk Galatasaray gelen haberler ile sarsıldı. A.Gücü maçında yaşadığı problem sebebiyle oyunu yarım bırakan takımın etkili golcüsü Milan Baros tedavi ve çabalara karşı oynayabilecek duruma gelmedi. Bir süredir sakatlığı devam eden Harry Kewell'ın da Fenerbahçe karşı forma giyemeyeceği ifade edildi. Uzun süren sakatlığıyla birlikte kaptan Arda Turan, Aydın Yılmaz ve kart cezalısı Ufuk derbi kafilesinde yer almayan diğer oyuncular olarak bulunuyor.



