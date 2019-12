-HAGİ: SON 30 DAKİKAYI UNUTMALIYIZ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 60 dakikasını iyi oynadıklarını belirterek, ''Son 30 dakikayı ise unutmalıyız'' dedi. Hagi, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Atatürk Olimpiyat Stadı'na galibiyet için geldiklerini ifade ederek, ''60 dakika işler iyi gitti. Hava şartları da futbol için müsait değildi. Kolektif bir hatadan sonra beraberlik golünü yedik ve bundan sonra tamamen oyun disiplininden koptuk. Sonrasında da unutulması gereken bir maç oldu. Son 25 dakika o kadar kötü oynadık ki, bunu bir an önce unutmamız gerekiyor'' diye konuştu. -''BEKLEMEDİĞİMİZ BİR YENİLGİ ALDIK''- ''Bence iyi durumdaydık'' diyen Rumen çalıştırıcı, ''Ama beklemediğimiz bir yenilgi oldu. Şu anda sıcağı sıcağına söylenebilecek bir şey; son 30 dakika içinde çok büyük hatalar yapıldı ve şu anda bunların açıklaması zor'' ifadesini kullandı. Hagi, zor bir durumda olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Havamız kötü ama biran önce kendimize gelerek, çarşamba günü oynayacağımız maçı düşünmemiz gerekiyor. Önümüzde çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile çok önemli bir maçımız var. Bunu kazanarak turu geçmemiz gerekiyor. Bence iyi bir kadromuz var. Ama deplasmanda galibiyeti getirecek bir şeyler eksik. 1-0 öndeyken, iyi bir gol pozisyon yakaladık. 2-0 olsaydı maç bu şekilde de bitebilirdi. Futbola müsait hava şartları da yenilgide etkili de oldu.'' -''HERKES ANALİZ YAPMALI''- Bu maçın ardından herkesin kendi kendine analiz yapması gerektiğini anlatan Hagi, ''Bizim için en önemli olan şey, bütün herkes kendi kendine bu akşam analiz yapması lazım. Çarşamba çok önemli maç var. Bir an önce kendimize gelerek bu maça çıkmalıyız'' dedi. Hagi, basın mensuplarının oyuncuların performanslarını sorması üzerine, ''Kaybedince hepimiz kaybediyoruz, hepimiz hata yaptık. Teknik kadro ve oyuncular hata yaptık. Sadece bir oyuncu üzerine hataları yükleyemeyiz'' diye konuştu. -''ÜZERİMİZDE BASKI VAR''- Hagi, saha dışındaki olayların kendisini aştığını vurgulayarak, ''Üzerimizde büyük baskı var. Ama biz bu baskıyı kaldırıp, maçımızı oynamamız gerekiyor. Ben oyunculara gerekli olan heyecanı ve maç oynama motivasyonunu vermeye devam edeceğim'' ifadesini kullandı. Galatasaray'ın bir sezonda 11. mağlubiyeti alarak tarihe geçtiğinin vurgulanması üzerine Rumen teknik adam, ''Bununla yaşamalıyız. Böyle kötü bir tecrübeden herkesin öğreneceği bir şey var. Bu tür durumlarda konuşmak zor. Susup çalışmamız lazım'' şeklinde konuştu. ''Bu takımın Türkiye Kupası'nı alabilecek gücü var mı'' sorusunu da Hagi ''Bizim takımımızda potansiyel var. Ben bunun araştırmasını yapıyorum. Yarından itibaren bunun üzerinde çalışacağım. Çarşamba günü 90 dakika iyi oynamak istiyoruz'' diye yanıtladı. -AVCI: BİZİM İÇİN İLKLERİN GÜNÜYDÜ- Galatasaray'ı 3-1 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, ''Bizim için ilklerin günüydü, Galatasaray'ı ilk defa yendik, 58 hafta sonra penaltı kullandık'' dedi. Avcı, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmanın zor hava şartlarında oynandığını belirterek, şunları kaydetti: ''Galatasaray'ı yenerek, onun üstüne çıktık, Beşiktaş'ı da yakalayacağız. Geçen sezon ligi 6. bitirmiş bir takım olarak bizim için önemli bir müsabakaydı. Oyun anlamında ilk yarıda ön taraftaki oyuncularımız hiç katkı sağlamadı. Kaybettiğimiz basit bir top sonrasında kontrataktan gol yedik ve ilk yarıyı mağlup kapattık. Ama ikinci yarıda öndeki yetenekli oyuncuların hareketlenmesiyle beraber, kazanma duygusuyla oynadık. İkinci yarıda Gökhan Ünal olsun, İbrahim Akın olsun, sonradan giren Ali Güzeldal olsun inanılmaz derece katkı sağladılar. Çok yetenekli oyuncular oldukları için oyunun şeklini değiştirdiler. Geriden gelip kazanmak bizim için önemliydi.'' Bu galibiyetle puanlarını 33'e çıkartıklarını anlatan Avcı, ''Bizim için bu maç bitti. 33 puan yaptık. Ligin bu haftasında geçen seneye göre hem oyun anlamında hem de puan anlamında daha iyi durumdayız. Perşembe günü kulübümüz tarihinin önemli müsabakalarından biri var. Kasımpaşa ile kupada oynayacağız yarı final müsabakasına odaklanacağız. Umarım o maçı da kazanır ve bir ilki daha başarırız'' diye konuştu. Avcı, adının Galatasaray teknik direktörlüğü için geçmesiyle ilgili bir değerlendirme üzerine, ''Ben onları aştım, o süreç 2,5 sene evveldi ve bitti. O süreçle ilgili hiç bir sıkıntım yok. Bulunduğum kurumda her zaman üstüne koyup, daha iyisini yapma çalışmalarım var. Hiç etkilenmiyorum'' ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Ekrem Ekşioğlu, karşılaşmanın ilk yarısında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, ikinci yarıda Galatasaray'dan daha iyi oynadıklarını ve kazanmayı bildiklerini söyledi. Ekrem penaltı pozisyonunda Kazım'ın kendisine faul yaptığını, hakemin kararının doğru olduğunu dile getirdi. Samuel Holmen de Galatasaray'dan daha iyi mücadele ederek, haklı bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti.